Dünya Ekonomik Forumu'nun 2024 zirvesi 'Güvenin Yeniden İnşası' temasıyla başladı

İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilen 54. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) başladı.

Dünyanın en varlıklı, ünlü ve iş dünyasının liderlerinin katıldığı Dünya Ekonomik Forumu'nun bu yılki zirvesi "Güvenin Yeniden İnşası" ana temasıyla gerçekleştirilecek.

Bu yıl 54. kez gerçekleştirilen zirveye, 120 ülkeden 2 bin 800'den fazla iş insanı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılacak. Zirvede küresel sorunları konuşmak için 300'ü aşkın oturum yapılacak.

İş dünyası liderleri, günün en acil sorunları etrafında verimli tartışmalar başlatmak ve nihayetinde etki oluşturmak için tasarlanmış oturumlara katılmak üzere zirvede bir araya geliyor.

Davos'taki zirvenin ana konuları arasında enerji dönüşümü, küreselleşme, üretken yapay zeka, kurumları güçlendirme, popülizmin yükselişi ve teknolojideki gelişmeler, tıp alanındaki hızlı gelişmelerin toplumu dönüştürmesi, robotik gelişmeler, dijitalleşme endüstriyel stratejiler, borç, yeni yüksek faiz gerçeği, istihdam, gelir eşitsizliği, sosyal hareketlilik, modern arz yönlü ekonomi, cinsiyet eşitliği ve sürdürebilirlik gibi başlıklar olacak.

Ayrıca zirvede enerji dönüşümü, yapay zeka, çeşitli ülkelerde gerçekleştirilecek seçimler, olası salgın hastalık ve siber saldırılar gibi konular da önemli başlıklar arasında yer alacak.

Toplantılarda, insani iklim, sosyal ve ekonomik zorluklarla mücadelede ortak uluslararası eylemin önemini vurgulamak için "Güvenin Yeniden İnşasının" gerekliliği ele alınacak.

Son yıllarda Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail-Hamas çatışması ve Kızıldeniz'deki silahlı çatışmalar dünya genelinde jeopolitik riskleri artırırken, bu risklerin iş dünyası üzerindeki etkileri de Davos'ta masaya yatırılacak.

- Zirvede 40'tan fazla ülke, devlet başkanı ve başbakan düzeyinde temsil edilecek

Çin Başbakanı Li Çiang, Davos'ta ABD'nin ülkesine karşı teknoloji konusunda baskısını ve Pekin'in Rusya-Ukrayna savaşının durdurulmasına yönelik arabulucu rolünü anlatacak.

Rusya-Ukrayna savaşı WEF'in son iki yıllık toplantısına damgasını vururken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin toplantıya katılıp bir konuşma yapması bekleniyor.

Toplantılara, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM kuruluşlarının direktörleri de katılacak. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken gibi 40'tan fazla dışişleri bakanının da toplantılarda hazır bulunması bekleniyor. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da zirvede yer alacak.

40'tan fazla ülkenin devlet başkanı ve başbakan düzeyinde temsil edileceği zirvede, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte önemli katılımcılar olarak ön plana çıkıyor.

Arjantin'in yeni seçilen Devlet Başkanı Javier Milei'nin de Davos'a gelmesi bekleniyor.

800'den fazla çok uluslu şirketin üst düzey yetkililerinin (CEO) zirvede yeni pazar arayışında olması beklenirken, etkinlikte, 150'den fazla küresel yenilikçi, teknoloji öncüsü ve sektörleri dönüştüren unicorn da yer alacak.

Ayrıca zirveye her yıl olduğu gibi Türkiye'den iş dünyasının önde gelen isimleri de katılacak.

- Davos Zirvesi'nde sıkı güvenlik tedbirleri dikkati çekiyor

Üst düzey katılımla düzenlenen zirve, yoğun güvenlik önlemleriyle yapılıyor.

İsviçre polisi ve askeri, Davos ile bağlantılı tüm kara ve demir yollarını "yapay zekayı" kullanarak sıkı denetime tabi tutuyor. Davos'a gelen siviller güvenlik güçlerince yüz taramasına tabi tutuluyor ve aranıyor.

Zirvede, medya merkezi, konferans salonları ve diğer etkinliklerin yapıldığı binalara girmek için havaalanlarındaki güvenlik tedbirlerini andıran aramalar gerçekleştiriliyor.

X-ray cihazlarından geçen katılımcıların dizüstü bilgisayarı ve çantası taramadan geçiriliyor.