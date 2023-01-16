Dünya enerji konusunda radikal önlemler alıyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Mühendislik Fakültesi Dekanı ve Sürdürülebilir Enerji Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Serkan Abbasoğlu, Enerji Verimliliği Haftası sebebi ile tüm dünyada enerji verimliliği konusunda atılan adımlar hakkında bilgi vererek, ülkemizde enerjinin kullanımı ve verimlilik çalışmaları konusunda açıklamalarda bulundu.

Abbasoğlu, dünyada yaşanan enerji krizinden dolayı birçok ülkenin radikal önlemler alma yoluna gittiğine de dikkat çekerek, “Avrupa’da birçok ülke kısa dönemde hızlı sonuç almak için konfor şartlarından ödün vererek tüketimi azaltmayı hedefliyor. Örneğin Almanya, Fransa ve İspanya'da kamu binalarını bu kış en fazla 19 dereceye kadar ısıtılabiliyor. Esas hedefte toplamda gaz tüketimini de % 15 azaltmak” dedi.

Enerji verimliliğinin konfor şartlarından ödün vermeden, enerji tüketimini azaltmak olarak açıklanabileceğini dile getiren Abbasoğlu, tasarrufun ise konforu göz ardı ederek, enerjiyi az kullanmak olduğunu belirtti.

Abbasoğlu, “Eski ve verimsiz klima yerine enerji tüketimi az olan yeni klima kullanarak ‘Enerji Verimliliği’ sağlarız ancak boş olan odadaki klimayı kapatarak ‘Enerji Tasarrufu’ yaparız. Oluşan kriz sebebiyle tercih edilmese de ‘Enerji Tasarrufu’ adı altında gerekirse bazı zamanlarda dolu odalardaki klimalarda kapatılma yönüne gidecek veya klima sıcaklıkları konfor şartı olan 24 derece yerine 19-20 derecelerde çalıştırılacaktır” dedi.

AB’nin 2019 yılında ortaya koyduğu ‘Yeşil Mutabakat Anlaşması’ çerçevesinde 2050 yılında Avrupa’yı karbon nötr kıta yapma hedefi olduğunu da anımsatan Abbasoğlu, bu çerçevede ilk adım olarak 2030 yılına kadar yoğun ‘Enerji Verimliliği’ uygulamaları yapmayı hedeflediklerini anlattı.

Abbasoğlu, Türkiye’nin de AB’ye benzer şekilde 2053 yılında net-sıfır karbon hedefi koyduğunu ve bu hedefin başrolünde de “Enerji Verimliliği “olduğunu belirtti.

Açıklamalarının sonunda ülkenin durumuna değinen Abbasoğlu, “2000’li yılların başından beri münferit birçok çalışma yürütüldü ancak gelinen noktada elimizde somut bir ilerleme yok” yorumunu yaptı.

Bu çerçevede, öncelikle genelde enerji özelde ise enerji verimliliği ile ilgili bir Devlet politikasının ortaya çıkmasının önemine vurgu yapan Abbasoğlu, ivedi olarak uygulanabilir bir Enerji Verimliliği yasasının hayata geçmesinin önemli olduğunu da söyledi.

Abbasoğlu bu adımların atılmasının ardından gerek süreci yönetecek gerekse de sahadaki adımları atacak bilgi birikimi ve deneyime sahip insan kaynağının olduğunu belirterek, “Tasarruf edilen enerji en ucuz enerjidir. Artık bu ucuz kaynağı kullanalım” dedi.

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16/01/2023 11:00