Dünya Gazze'deki insani aradan memnun, asıl ihtiyaç tam ateşkes

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara insani ara verecek uzlaşma, birçok ülke tarafından memnuniyetle karşılanırken, Ankara'nın başını çektiği pek çok yönetim asıl ihtiyacın kalıcı ateşkes olduğunu vurguluyor.

Taraflar arasındaki çatışmalara ara verecek mutabakatın yarın yürürlüğe girmesi beklenirken, İsrail'in 14 binden fazla insanı öldürdüğü ve 7 bin kişinin de kayıp olduğu Gazze'deki katliamın birkaç gün için dahi duracak olması uluslararası toplum tarafından olumlu karşılandı.

Ancak sürecin, saldırıların tekrar başlayıp binlerce kişinin daha can vereceği bir şekilde devam edeceği endişesi halen yüksek.

İsrail'e başından bu yana sınırsız destek veren ABD ile güçlü desteğini gösteren Avrupa ülkeleri, iç ve dış kamuoyu baskısı nedeniyle söylemlerinde ton değişikliğine gitmişti.

Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de insani ara ilan edilmesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail güçlerinin 6 haftadan uzun süredir saldırılarının devam ettiği Gazze'de çatışmalara 4 günlük insani ara ilanı konusunda taraflar arasında mutabakata varılmasını, akan kanın bir nebze olsun hafifletilmesi bakımından olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. Rehine ve tutukluların bir kısmının serbest bırakılmasını ve Gazze'ye girişine izin verilen insani yardım miktarının artırılmasını da kapsayan mutabakata tam riayet edilmesini bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bu insani aranın, çatışmaların bir an önce tamamen sona erdirilmesine yardımcı olmasının ve iki devletli çözüm temelinde, adil ve kalıcı barışa yönelik süreci başlatmasının temenni edildiği açıklamada, Katar'ın bu mutabakata varılmasını sağlayan çabalarının takdirle karşılandığı belirtildi.