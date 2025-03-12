Dünya Gençler Boks Şampiyonu Sedef Nergiz Alkışlarla Karşılandı

Boksta Milli sporcumuz olan, Türkiye Milli Takımında Dünya Gençler Boks Şampiyonası'na katılan Sedef Nergiz tarihi bir başarıya imza attı ve Dünya Şampiyonu oldu.

Hala Sultan İlahiyat Koleji'nde öğrenimine devam eden Sedef daha önce Avrupa Boks Şampiyonası'nda da kürsüye çıkmıştı. Karadağ'da organize edilen Dünya Gençler Boks Şampiyonası'nda rakiplerini mağlup eden Sedef Nergiz altın madalyanın sahibi oldu. Dün akşam ülkemize dönen başarılı sporcumuzu Spor Dairesi yetkilileri, Boks Federasyonu yöneticileri, Hala Sultan İlahiyat Koleji idareceleri ile ailesi coşkuyla karşıladı.