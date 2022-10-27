Dünya Gençlik Konseyi'nden Sağlık Bakanı Altuğra’ya ziyaret

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27/10/2022

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Dünya Gençlik Konseyi'nden Sağlık Bakanı Altuğra’ya ziyaret

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Dünya Gençlik Konseyi Genel Başkanı Hüseyin Celep başkanlığındaki heyetle görüştü.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre Dünya Gençlik Konseyi Genel Başkanı Hüseyin Celep, Zambiya Temsilci Başkanı Dr. Shafei Mohamed ve iş insanı Bülent Meşeci mesleki eğitim ve aile bağları projeleri kapsamında Sağlık Bakanı İzlem Altuğra’ya ziyarette bulundu.

Dünya Gençlik Konseyi Genel Başkanı Celep, projenin KKTC gençleri için öneminden bahsetti.

Sağlık Bakanı Altuğra ise yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

27/10/2022 18:24
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TAGS: Dünya Gençlik Konseyi’nden Sağlık Bakanı Altuğra’ya ziyaret
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