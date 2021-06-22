Dünya Genelinde 2 Milyar 700 Milyon Dozdan Fazla Kovid-19 Aşısı Yapıldı

Dünya genelinde kovid-19'a karşı uygulanan aşılar 2 milyar 700 milyon dozu aştı.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 1 milyar 50 milyon doz ile en fazla aşı yapılan ülke olurken bu ülkeyi 318 milyon 580 bin ile ABD, 288 milyon 766 bin 201 ile Hindistan, 88 milyon 350 bin ile Brezilya, 74 milyon 580 bin ile İngiltere, 67 milyon 120 bin ile Almanya, 48 milyon 390 bin ile Fransa, 46 milyon 600 bin ile İtalya, 43 milyon 335 bin ile Türkiye, 40 milyon 230 bin ile Meksika, 36 milyon 360 bin ile İspanya, 35 milyon 930 bin ile Endonezya, 35 milyon 240 bin ile Rusya, 32 milyon 920 bin ile Japonya, 32 milyon 590 bin ile Kanada, 26 milyon 670 bin ile Polonya ve 21 milyon 390 bin ile Şili izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı 2 milyar 700 milyon dozu geçti.

Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 kişiye düşen doz sayısı 146,73 ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.

BAE dahil 10 ülkede daha uygulanan doz sayısı nüfusu aştı. Her 100 kişiye uygulanan doz sayısı Malta'da 142,4, Seyşeller’de 140, San Marino'da 129,84, İsrail'de 123,06, Bahreyn'de 114,94, Şili'de 111,87, Moğolistan'da 110,66, İngiltere'de 109,86, İzlanda'da 104,08, 102,82 ile Uruguay ve 100,62 ile Katar oldu.

TÜRKİYE EN ÇOK AŞI YAPILAN 9. ÜLKE

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 43 milyon 335 bin 609 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer alırken; her 100 kişiye düşen aşı sayısı 51,19 oldu. 28 milyon 796 bin 215 kişiye ilk doz, 14 milyon 559 bin 394 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 179 milyon 614 bini aştı, virüs nedeniyle 3 milyon 890 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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22/06/2021 16:37