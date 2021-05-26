Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 168 milyon 800 bini aştı

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 168 milyon 866 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 506 bine, iyileşenlerin sayısı 150 milyon 476 bine ulaştı.

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 168 milyon 866 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 506 bine, iyileşenlerin sayısı 150 milyon 476 bine ulaştı.

Vaka sayısı ABD'de 33 milyon 950 bini, Hindistan'da 27 milyon 359 bini, Brezilya'da 16 milyon 195 bini ve Fransa'da 5 milyon 621 bini geçti.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı bugüne dek 1 milyar 740 milyon dozdan fazla aşı uygulandı.

ABD Başkanı Joe Biden, istihbarat kurumlarından Kovid-19'un kökenine ilişkin çalışmalarını hızlandırmalarını ve kendisine 90 gün içinde rapor sunmalarını istediğini duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanlarından Marion Koopmans, Kovid-19 gibi salgınların çıktığı ülkelerde araştırma ziyaretlerinin rutin hale getirilmesini tavsiye etti.

Avrupa Birliği (AB), Kovid-19 aşısı üreticisi AstraZeneca'dan tedariki geciken her doz için günlük 10 avro tazminat talep etti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın eski başdanışmanı Dominic Cummings, Johnson ve hükümeti, Kovid-19 salgınına geç tepki vermesi nedeniyle İngiliz halkını "feci şekilde başarısızlığa uğratmak"la suçladı.

Fransa, Kovid-19 salgını nedeniyle İngiltere'den gelen yolcuların zorunlu karantina uygulamasına tabi tutulacağını açıkladı.

Belçika Sağlık Bakanlığı, Johnson and Johnson firması tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen aşının 41 yaşından gençlere uygulanmayacağını bildirdi.

Ukrayna'ya kamu bütçesiyle alınan 117 bin doz Pfizer Kovid-19 aşısı ulaştı.

Arjantin'in çeşitli şehirlerinde Kovid-19 salgınının artış göstermesi nedeniyle geçen hafta sıkılaştırılan önlemlere karşı ülke çapında gösteriler yapıldı.

Japonya hükümeti, Kovid-19'un ekonomik etkisine karşı, ihtiyaç sahibi hane halkına yeni nakit yardımı planlıyor. Ülkede uygulanan olağanüstü halin (OHAL) iki ya da üç hafta uzatılması da planlanıyor.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde kullanılmayan çok sayıda Kovid-19 aşısının çöpe atılmak zorunda kalınabileceği bildirildi.

Güney Sudan'da son kullanma tarihi geçme riski bulunan 72 bin doz Kovid-19 aşısını Kenya kullanacak.

Güney Kore'de en az bir doz Kovid-19 aşısı olanların, temmuzdan itibaren maske takma zorunluluğunun kaldırılacağı bildirildi.

Malezya Sağlık Genel Direktörü Nur Hişam Abdullah, 1 Nisan'dan bu yana ülke genelinde görülen vakaların dikey artışı tetikleyebileceğini belirterek, "Önümüzdeki 2 hafta çok kritik. Kendimizi en kötüsüne hazırlamalıyız. Lütfen evde kalarak bize yardımcı olun. Birlikte hareket edebilirsek bu zinciri kırarız." açıklamasında bulundu.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin AstraZeneca'nın Kovid-19 aşıları için yüksek gelirli ülkelere kıyasla daha yüksek ücret ödediği öne sürüldü.

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26/05/2021 22:02