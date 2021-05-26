Dünya genelinde koronavirüsü atlatanların sayısı 150 milyonu geçti

Dünya genelinde koronavirüse yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 150 milyon 53 bin 930’u buldu.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 3 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

"Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de 27 milyon 606 bin 442, Hindistan'da 24 milyon 350 bin 816 ve Brezilya'da 14 milyon 648 bin 332 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Türkiye'de bugün itibarıyla COVID-19 tespit edilen 5 milyon 45 bin 508 kişi sağlığına kavuştu.

İyileşenlerin sayısı Rusya'da 4 milyon 632 bin 955’e, İngiltere’de 4 milyon 305 bin 971’e, İtalya’da 3 milyon 804 bin 246’ya, Almanya’da 3 milyon 438 bin 800’e, İspanya’da 3 milyon 402 bin 258’e, Arjantin’de 3 milyon 157 bin 660’a, Kolombiya’da 3 milyon 63 bin 330’a, Polonya’da 2 milyon 629 bin 626’ya ulaştı.

Dünya genelinde 14 milyon 975 bin 511 kişi halen tedavi altında bulunuyor.

Çin'in Wuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan COVID-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelindeki vaka sayısı 168 milyon 529 bin 175'e ulaşırken virüs nedeniyle 3 milyon 499 bin 734 kişi hayatını kaybetti.

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26/05/2021 09:31