Dünya genelinde ne kadar Covid-19 aşısı yapıldı?

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı bugüne dek 2 milyar 300 milyon dozdan fazla aşı uygulandı.



Covid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 845 milyon 300 bin doz ile en fazla aşı yapılan ülke olurken bu ülkeyi 305 milyon 690 bin ile ABD, 246 milyon 90 bin ile Hindistan, 75 milyon 890 bin ile Brezilya, 69 milyon 740 bin ile İngiltere, 59 milyon 40 bin ile Almanya, 42 milyon 540 bin ile Fransa, 40 milyon 500 bin ile İtalya, 36 milyon 160 bin ile Meksika, 32 milyon 605 bin ile Türkiye, 31 milyon 950 bin ile Rusya, 31 milyon 630 bin ile İspanya, 30 milyon 700 bin ile Endonezya, 27 milyon 730 bin ile Kanada, 23 milyon 630 bin ile Polonya ve 21 milyon 410 bin ile Japonya izledi.



Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 kişiye düşen doz sayısının 139,51 olduğu Doğu Afrika'daki ada ülkesi Seyşeller oldu. Seyşeller ile 9 ülkede uygulanan doz sayısı nüfusu aştı.



Her 100 kişiye uygulanan doz sayısı Birleşik Arap Emirlikleri'nde 137,41, Malta'da 129,21, San Marino'da 127,27, İsrail'de 122,67, Bahreyn'de 109,89, Moğolistan'da 107,02, Şili'de 104,73 ve İngiltere'de 102,74 oldu.

TÜRKİYE EN ÇOK AŞI YAPILAN 10'UNCU ÜLKE



Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 32 milyon 605 bin 323 doz Covid-19 aşısı yapıldı.



Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 10'uncu sırada yer alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 38,54 oldu. 19 milyon 50 bin 937 kişiye ilk doz, 13 milyon 554 bin 386 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.



Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Covid-19 aşıları biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.



Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 175 milyon 677 bini aştı, virüs nedeniyle 3 milyon 790 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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12/06/2021 09:05