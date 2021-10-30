Dünya genelinde tedarik zinciri kopma noktasında

Koronavirüs salgınında kapanmaların sona ermesiyle başlayan talep artışı, dünya genelinde enerji fiyatlarındaki yükseliş ve nakliye alanında iş gücü yetersizliği dünyayı yeni bir krizin eşiğine getirdi. Tedarik zinciri bu dönemde büyük darbe aldı.

Salgın döneminde tedarik zinciri büyük darbe aldı. Kapanmaların sona ermesiyle üretimdeki artış bu sefer başka sorunlara yol açarken, özellikle denizden nakliye fiyatları yükseldi.

Çin ile Avrupa arasındaki nakliye ücreti son bir yılda 7 katına çıktı.

Limanlardaki tıkanıklık demir yolları ve karayolları nakliyesine yansıdı ve nakliye sektöründe iş gücü yetersizliği açığa çıktı.

Limanlara indirilen ürünler şoför yetersizliği nedeniyle dağıtılamazken, çok sayıda ülkede, kargo gemileri haftalarca limanlarda beklemek zorunda kalıyor.

ABD'de Ulusal Muhafizların devreye girmesi gündemde

Tedarik zincirinde yaşanan sıkıntıdan en çok etkilenen ülkelerden biri olan ABD'de, en temel ihtiyaç maddelerini bulmakta dahi zorluk yaşanıyor. Pek çok eyalette, marketlerde raflar boşaldı.

Onlarca kargo gemisi ise limanlara yanaşmış durumda ya da açıkta demirli bekliyor. Sorunun aşılması için Ulusal Muhafızların devreye girmesi gündemde yer alıyor.

Tedarik krizi Avrupa'da da etkili

İngiltere’de nakliye şoförü yetersizliği tedarik zincirini alt üst etti. Ülke genelinde gıda ve benzin sıkıntısı ortaya çıktı.

Ham madde sorununa bağlı yaşanan çip krizi, otomotiv sektörünü zorluyor.

Almanya başta olmak üzere, çok sayıda otomobil üreticisi ülke üretimlerini azaltmak durumunda kaldı, bazı fabrikalar kapandı.

Tedarik zincirindeki kırılma mobilya üreticisi İsveç gibi ülkelerde de ham madde sıkıntısına yol açtı.

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30/10/2021 16:04