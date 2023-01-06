Dünya gıda fiyatları 2022'de rekor seviyeye ulaştı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) küresel olarak en çok ticareti yapılan gıda emtialarının uluslararası fiyatlarını izleyen gıda fiyat endeksinin 2022'de ortalama 143,7 puan, 2021'e göre yüzde 14,3 artış ve 1990'da başlayan kayıtlardan bu yana en yüksek seviye olduğunu açıkladı.

Dünya ekonomisi pandeminin etkisinden kurtulurken endeks, 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 28 yükselmişti.

Rusya'nın geçen yıl Şubat ayında Ukrayna'yı işgal etmesinden sonra Karadeniz ticaretinde aksama korkusuyla gıda fiyatları yükseldi. Kısmen Ukrayna'dan BM destekli bir tahıl ihracat kanalı ve üretici ülkelerdeki arzın artması beklentisi nedeniyle, o zamandan beri kazanımlarının bir kısmını azalttı.

Kasım ayında revize edilen 135,00 puana kıyasla Aralık ayında kıyaslama endeksi dokuzuncu kez art arda 132,4 puana geriledi. Kasım ayı rakamı daha önce 135,7 puan olarak verilmişti.

FAO Baş Ekonomisti Maximo Torero, "Çok dalgalı iki yılın ardından daha sakin gıda emtia fiyatları memnuniyetle karşılanıyor" dedi.

FAO, Aralık ayında endeksteki düşüşün, tahıl ve et fiyatlarındaki bazı düşüşlerle birlikte uluslararası bitkisel yağ fiyatlarındaki düşüşten kaynaklandığını, ancak şeker ve süt ürünlerindeki hafif artışların hafiflediğini söyledi.

Yine de 2022'nin tamamı boyunca, FAO'nun beş gıda alt endeksinden dördü -tahıllar, et, süt ürünleri ve bitkisel yağlar- rekor seviyelere ulaşırken, beşincisi olan şeker 10 yılın en yüksek seviyesindeydi.

FAO Tahıl Fiyat Endeksi endeksinin , önemli piyasa aksaklıkları, daha yüksek enerji ve girdi maliyetleri, olumsuz hava koşulları ve devam eden güçlü küresel gıda talebi gibi faktörler nedeniyle 2022'de yüzde 17,9 arttığını söyledi .

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06/01/2023 16:00