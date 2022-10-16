Dünya Gıda Günü’nde acı tablo: 828 milyon kişi açlıkla karşı karşıya

16 Ekim Dünya Gıda Günü'nde FAO acı tabloyu hatırlattı. Buna göre, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ına denk gelen 3,1 milyar insan sağlıklı besleniyor. Öte yandan dünyada yaklaşık 828 milyon insan açıkla karşı karşıya.

16 Ekim Dünya Gıda Günü etkinlikleri milyarlarca insanın sağlıklı beslenme sorunları ile boğuştuğu, yüz milyonlarca insanın ise açlıkla karşı karşıya kaldığı bir ortamda yapıldı. 2022’de savaşlar, enflasyon, iklim krizi ve küresel salgın gibi zorluklar yoksulların gıdaya erişimini daha da zorlaştırdı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) hatırlattığı veriler dünya üzerinde milyarlarca insanın sağlıklı gıdaya erişemediği gerçeğini hatırlattı. FAO 16 Ekim Dünya Gıda Günü etkinliğini önceki gün Roma’da gerçekleştirildi. Örgüt küresel gıda güvenliği krizine ve Asya ile Afrika’daki açlık krizi riskine vurgu yaptı.

10 KİŞİDEN BİRİ AÇ

FAO verilerine göre, Dünya Gıda Günü’nde Afganistan, Etiyopya, Somali, Güney Sudan ve Yemen’de kıtlık riski altında 970 bin kişi bulunuyor. Öte yandan dünya çapında açlıkla karşı karşıya kalan insan sayısı her yıl artıyor.

2021’de küresel çapta, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 10’una tekabül eden 702 ila 828 milyon insanın açlıkla karşı karşıya olduğu tahmin ediliyor. COVID-19 pandemisinin ise 2019’dan bu yana toplam 150 milyon insanı etkilediği düşünülüyor.

3,1 MİLYAR İNSAN SAĞLIKLI BESLENMİYOR

FAO'nun gıda üretimine ilişkin raporunda dışarıdan gıda yardımına ihtiyaç duyan ülke sayısının 45'e yükseldiği belirtiliyor. Öte yandan dünyada fakir insanların yüzde 80'i kırsal alanlarda yaşıyor ve geçimlerini tarımdan sağlıyor. Bu kesimler iklim krizi, kuraklık gibi sorunlardan daha çok etkileniyor.

Dünyada Gıda Güvenliği ve Beslenme Raporu’na göre dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 40’ına denk gelen 3,1 milyar insan sağlıklı beslenme kriterlerine ulaşamıyor. Gıda krizinden en çok etkilenenler ise kadınlar, gençler, yerli halklar ve kırsal kesimde yaşayanlar.

AÇLIK RİSKİNE KARŞI HAREKETE GEÇME MESAJI

FAO etkinliğinde konuşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 2022 Dünya Gıda Günü’nün küresel gıda güvenliği için zorlu bir zamanda gerçekleştiğini belirtti ve paydaşları “umutsuzluktan umuda ve eyleme” geçmek için birlikte hareket etmeye çağırdı.

FAO Genel Direktörü QU Dongyu ise “Yaklaşan küresel gıda krizi karşısında herkesin yeterli gıdaya düzenli olarak erişebildiği daha iyi bir gelecek inşa etmek için dayanışmanın gücünü kullanmamız gerekiyor” dedi.

Dünya Gıda Programı İcra Direktörü David Beasley ise “Dünya bu benzeri görülmemiş küresel gıda krizine gözlerini açmalı ve bu krizin kontrolden çıkmasını durdurmak için şimdi harekete geçmeli” diye konuştu.

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16/10/2022 23:35