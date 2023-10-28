Dünya Gıda Programı İcra Direktörü McCain, Gazze'deki durumla ilgili uyardı

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü Cindy McCain, Gazze'de iletişimin kesilmesiyle hayat kurtaran gıda yardımlarının durma noktasına geldiğini bildirdi.

McCain, Gazze'deki insani duruma ilişkin "X" sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Gazze'de iletişimin kesilmesiyle hayat kurtaran gıda yardımımız da durma noktasına geldi. Çalışanlarımıza, ortaklarımıza ya da bize güvenen kişilere ulaşamıyoruz. İnsani yardım için sürdürülebilir erişim ve operasyon yapma imkanına acilen ihtiyacımız var. Her geçen dakika önemli." ifadelerini kullandı.

McCain, sabah saatlerinde yaptığı bir başka paylaşımda da Gazze'deki ekipleriyle temaslarını kaybettiklerini belirterek, çatışmalar sürerken tüm insani yardım çalışanlarının ve sivillerin güvenliğinden endişe ettiğini kaydetmişti.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi.

İsrail ordusu, hava saldırılarını artırdığını ve kara operasyonlarını genişleteceğini duyurdu.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 38'i çocuk, 1726'sı kadın ve 414'ü yaşlı olmak üzere 7 bin 326'ya çıktığını, 18 bin 967 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 110 Filistinlinin öldüğü, 1900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.