Dünya ile KKTC’nin Koronavirüs karşılaştırması

Özel Haber- Ziya Nasıfoğlu

Veteriner Birdal Cihangir, koronavirüs ile ilgili “vaka”, “ölüm sayısı”, “vaka sayısına göre ölüm oranı (IFR)” , “test sayısı” ve “ bulaştırma kat sayısı (RO)” hakkında verileri paylaştı.

Birdal Cihangir, yüzdelikler ve sıralamalara yer verdiği çalışmasında; Dünya, Avrupa, Türkiye, KKTC ve Güney Kıbrıs’ı karşılaştırdı. Birdal Cihangir, KKTC’nin dünyadaki verilerde yer almadığına dikkat çekerek, elde ettiği verilere göre KKTC’nin dünya sıralamasındaki yerini belirledi.

Cihangir, verilere bakıldığında KKTC’nin koronavirüs ile mücadelede başarılı bir yerde olduğuna işaret ederek, bilimsel çalışmalara bağlı kalındığından dolayı başarı elde edildiğini kaydetti.

KKTC’nin vaka sayısında dünyadaki yeri 170

Birdal Cihangir, KKTC’nin vaka sayısına göre dünya sıralamasındaki yerinin "170" olduğunu belirterek, 169’ncu sırada Vietnam ve 171’nci sırada Sint Marteen olduğuna dikkat çekti.

KKTC’nin test sayısı istatistiklerinde yeri 21

Cihangir, KKTC’nin nüfus oranına göre test sayısı istatistiklerinde yerinin "21” olduğunu 20’nci sırada Hong Kong, 22’nci sırada Rusya ve 23’ncü sırada GKRY olduğunu vurguladı.

KKTC’de ölüm oranı yüzde 0.46

Cihangir, dünyada vaka sayısına göre ölüm oranı %2,2, Avrupa’da 2,3, Türkiye’de % 1, Güney Kıbrıs’ta 0,53 ve KKTC’de ve %0,46 olduğuna dikkat çekti.

Bu haftaki bulaştırma kat sayısı 1

Geçen hafta “21” olan yerel vaka sayısının bu hafta artarak “33” olduğuna işaret eden Cihangir, vaka sayısının yükselmesine rağmen temaslı takip ekibinin doğru noktalarda tarama ve test yapmasından dolayı bulaştırma kat sayısının (RO) “1.4’ten” 1’e düştüğünü vurguladı.

Vaka sayıları

Dünyada toplam vaka sayısı 73,535,996, Avrupa’da 20,174,619, Türkiye’de 1,898,447, Güney Kıbrıs’ta 15,789 ve KKTC’de 1140.

Ölüm sayıları

Dünyada toplam ölüm sayısı 1,635,351, Avrupa’da 466,189, Türkiye’de 16,881, Güney Kıbrıs’ta 84 ve KKTC’de ve 6.

Vaka sayısına göre ölüm oranı

Dünyada vaka sayısına göre ölüm oranı %2,2, Avrupa’da 2,3, Türkiye’de % 1, Güney Kıbrıs’ta 0,53 ve KKTC’de ve %0,46.

KKTC’deki vaka sayılarının oranı

Cihangir ayrıca Sağlık Bakanlığının günlük verilerine göre KKTC’de koronavirüs olduğu tespit edilen sayısı ve yüzdeliklere de yer verdi. Buna göre “Yurtdışından Gelen” 646 kişi ( % 49,88 ), “Temaslı Sayısı 361” ( % 27,88 ) ve “Yerel Vaka 288” ( % 22,24 ).

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16/12/2020 10:28