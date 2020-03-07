Dünya Kadınlar Günü Mesajları...

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile birçok siyasi, sivil toplum örgütü ve sendika mesaj yayınladı.



İşte o mesajlar:

BKP KADIN MECLİSİ: “KKTC’DEKİ KADIN TİCARETİ VE SEKS KÖLELİĞİNİN ENGELLENMESİ VE GECE KULÜPLERİNİN KAPATILMASI İÇİN KARARLILIKLA MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Birleşik Kıbrıs Partisi Kadın Meclisi KKTC’deki kadın ticareti ve seks köleliğinin engellenmesi ve gece kulüplerinin kapatılması için kararlılıkla mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

Birleşik Kıbrıs Partisi Kadın Meclisi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, tüm dünyada olduğu gibi Kıbrıs'ın kuzeyinde de erkek egemen ve kapitalist sömürü sisteminin kadının özgürleşmesinin ve eşitliğinin önündeki en büyük engel olduğunu belirtti.

Mesajda, "Kadının 'ev kölesi' olmaktan kurtarılması ve toplumsal yaşamda aktif ve saygın yerini alabilmesi için gerekli her türlü destek sağlanmalıdır. İkinci sınıf muamelesi gören kadının, özellikle de emekçi kadınların özgürleşmesini amaçlayan örgütlenmeler desteklenip, teşvik edilmelidir. Yasalar tüm baskıcı gelenek, töre ve çağdışı unsurlardan ayıklanarak kadının sosyal yaşama erkekle eşit biçimde katılımını sağlayacak şekilde düzenlenmelidir” denildi.

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ÖZÇINAR: “AYRIMCILIĞA KARŞI DURMAK HEPİMİZİN GÖREVİ”

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, kadınların karar alma mekanizmalarında daha fazla yer almasının güçlü bir toplum için önemli olduğunu kaydetti.

Özçınar, 8 Mart mesajında, “Özgürlük ve eşitlik mücadelesine destek olmak, ayrımcılığa karşı durmak hepimizin görevidir” dedi.

Kadınların hayatın her alanında eşit muamele göreceği bir dünya dileyen Özçınar, kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı.

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*KÜLTÜR DERNEĞİ: “KADININ SOSYAL STATÜSÜNÜN YÜKSELTİLEMEDİĞİ BİR DÜNYADA ÇAĞDAŞLIKTAN SÖZ EDİLEMEZ”

Kıbrıs Türk Kültür Derneği, kadınların Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Derneğin mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Kadınlara karşı yapılan ayırımcılığın, eşitsizliğin, şiddetin sürdürülmesi, önlenmemesi hiçbir şekilde, hiçbir ortamda ve hiçbir nedenle kabul edilemez. Kadına şiddetin, istismarın ve ayırımcılığın olduğu, kadının sosyal statüsünün yükseltilemediği bir dünyada çağdaşlıktan, gelişmişlikten, demokrasiden ve insan haklarından gerçekçi bir şekilde söz edilemez.”

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HAZİNE-SEN : “KADINLARIN ÇALIŞMA HAYATINDA VAR OLMALARI TOPLUMSAL GELİŞMENİN OLMAZSA OLMAZI”

Hazine Sen Başkanı Sezai Emre, kadınların çalışma hayatında var olmalarının toplumsal gelişmenin olmazsa olmazı olduğunu kaydetti; her türlü baskıyı ve ekonomik mücadeleyi daha etkin yürütebilmeleri için devletin kadınları iş hayatında Hazine koruyacak tedbirleri alması gerektiğini vurguladı.

Emre, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayınlayarak tüm kadınların gününü kutladı.

Emre mesajında, “Ayrıca şiddetin önlenmesinde, kadınlarımızın çocuklarını sevgi, saygı ve hoşgörülü bir yaklaşımla, cinsiyet ayrımı yapmadan, tutarlı ve doğru biçimde yetiştirmesinin çok önemli olduğuna inanıyoruz” dedi.

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HAK-SEN KADINLARIN DÜNYA KADINLAR GÜNÜ’NÜ KUTLADI

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Genel Başkanı Eren Büyükoğlu, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

8 Mart kapsamında bu yıl Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’nin imal ettiği ürünleri alarak derneğe bağışta bulunduklarını belirten Büyükoğlu, derneğin yeterince destek görmediğine inandıklarını söyledi.

Büyükoğlu, günle ilgili yayımladığı mesajda, “Bu bağışı yapmaktaki amacımız farkındalık yaratmak, tüm kurum ve kuruluşlara da örnek olmaktır” ifadelerine yer verdi.

07/03/2020 14:12