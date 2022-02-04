Dünya Kanser Günü: Önlem alınmazsa 2040'ta can kaybı 3'te 1 oranında artabilir

Avrupa Birliği, 4 Şubat Dünya Kanser Günün'de hastalığa karşı 'kararlı adımlar atılmadığı' takdirde dünya genelinde yaklaşık 10 milyon olan ölüm sayısının 2040 yılında 3'te 1 oranında artacağını vurguladı. Türkiye'de ise her yıl yaklaşık 200 bin kişiye kanser teşhisi konuluyor.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bazı üye ülkelerde ölümlerin diğerlerine göre çok daha yüksek olduğu gerçeğini ele almak için 'kanser eşitsizliği sicil kaydının' başlatıldığını duyurdu. Leyen, program sayesinde üye ülkeler ve bölgeler arasındaki eğilim farklılıklarının belirlenerek yapılacak yardımın daha hedef odaklı olacağını vurguladı.

2018 verilerine göre Doğu Avrupa ülkeleri hastalıkta daha yüksek ölüm oranında sahip. Kanser hastalığında bin kişi başına 335,4 ölümün görüldüğü Macaristan hastalıktan en çok etkilenen ülkelerin başında geliyor. Bin kişi başına kansere bağlı ölümlerde 323.86 ile Hırvatistan ve 310.64 ile Slovakya sırasıyla en çok etkilenen ülkeler durumunda.

AB verilerinde kanser ölümleri için farklı tanımlama kullanan Türkiye dışarıda bırakılırken, bin kişi başına 172.12 ortalama ölümle Lichtenstein, 209.26 ile İsviçre ve 212.76 ile Finlandiya en düşük orana sahip ülkeler oldu.

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04/02/2022 11:47