Dünya kendi etrafında en kısa sürede dönme rekorunu kırdı

29 Haziran 2022, Dünya’nın kendi etrafında döndüğü tam 1 turu, 24 saatten 1,59 milisaniye( saniyenin binde biri) daha kısa sürede tamamladığı gün olarak tarihe geçti.

Bu rekoru 26 Temmuz’da tekrar kırmaya çok yaklaşan gezegenimiz,bu sefer 1,5 milisaniye daha kısa süreyle tamamlayarak rekoru tekrardan kıramadı.

Dünya artık daha hızlı dönüyor

1960’lardan günümüze kadar geçen sürede Dünya’nın hızının atış gösterdiği kanıtanmıştı. Ve gezegenimiz, 2020’de son 60 yılın en kısa ayını yaşamıştı. 19 Temmuz’da 24 saatin 1,47 milisaniye

Tüm zamanların en kısa günü rekoru da 19 Temmuz 2020’de, 24 saatten 1,47 milisaniye daha kısa dönerek o yılda kırılmıştı.

Dünya bu rekoru ertesi sene kıramasa da, kendi etrafıda dönme hızını arttırmaya devam etti.

Her ne kadar Dünya’nın kendi etrafında dönüşünün hızlandığını söylesek de, daha uzun bir periyotla duruma bakıldığında, Dünya’nın her yüzyılda tam bir dönüşünü tamamlaması brkaç milisaniye uzun sürüyor.

Bu sürelerin yüzyıllar içerisinde değişmesinin sebebi henüz bilinmiyor. Yapılan araştırmalar gezegenin çekirdeğinin iç ve dış katmanlarındaki süreçlerden, okyanuslardan, gelgitlerden ve hatta iklim değişikliklerinden kaynaklanıyor olabileceğini açıkladı.

Saniye uygulamasına sebep olabilir

Dünya artan hızla dönmeye devam ederse, bu durum Dünya’nın Güneş’in yörüngesindeki hızını atomik saatlerden gelen ölçümle tutarlı kılmak için negatif artık saniye uygulamasına yol açabilir.

Fakat negatif artık saniye bilişim teknolojileri sistemleri için potansiyel sorunlar yaratabilir.

Meta, artık saniyenin “esasen bilim insanlarına ve gökbilimcilere fayda sağladığını” fakat bunun “faydadan çok zarar veren riskli bir uygulama” olduğunu belirten açıklamada bulundu.

Zaman sıçraması söz konusu

Bu bahsedilen riskli durumun, satin 00:00:00’ı görmeden direkt olarak 23:59:59’dan 23:59:60’a geçmesini ve böyle bir durumda zaman sıçraması yaratacağı açıklandı. Bu zaman sıçraması ise programların çökertilmesine veya veri depolamaları üzerindeki zaman etiketleri sebebiyle veriyi bozması gibi kötü sonuçlu olaylara sebebiyet veriyor.

Benzer şekilde, negatif artık saniye meydana geldiğindeyse, saat 23:59:58’den 00:00:00’a geçiyor. Meta bunun, “kronometrelere veya zamanlayıcılara dayanan yazılımlar üzerinde yıkıcı bir etkiye” sahip olabileceğini öngörüyor.

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29/07/2022 09:17