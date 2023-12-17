Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda kupa Eczacıbaşı'nın

Voleybol FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde VakıfBank'ı 3-2 mağlup eden Eczacıbaşı Dynavit, 3. kez kupayı müzesine götürdü.

Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen organizasyonun finalinde ilk kez 2 Türk takımı karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya etkili başlayan VakıfBank, tempolu geçen ilk seti 25-19 önde tamamlayarak 1-0 öne geçti. İkinci sette file önünde sarı-siyahlı takıma üstünlük kuran ve 12-4'den geri dönen Eczacıbaşı Dynavit, seti 25-23 kazanarak skoru 1-1'e getirdi.

Müsabakanın üçüncü seti büyük bir çekişmeye sahne oldu. Eczacıbaşı Dynavit, skor üstünlüğünün birçok kez el değiştirdiği seti 25-23 kazanarak 2-1 öne geçti.

Dördüncü setin son bölümünde oyuna ağırlığını koyan VakıfBank, seti 25-23 üstün bitirerek skoru 2-2'ye getirdi ve karar setine gidildi.

Beşinci ve son seti Boskovic'in etkili oyunuyla 15-9 kazanan Eczacıbaşı Dynavit, karşılaşmayı 3-2 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı.

Salon: Dragon Spor Merkezi

Hakemler: Myoi Sumie (Japonya), Kang Joo-Hee (Güney Kore)

Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Jack-Kisal, Naz Aydemir Akyol, Voronkova, Stevanovic, Boskovic, (Simge Aköz, Yaprak Erkek, Elif Şahin, Beyza Arıcı, Gray)

VakıfBank: Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Thompson, Frantti, Ogbogu (Ayça Aykaç, İdil Naz Başcan, Busa)

Setler: 19-25, 25-23, 25-23, 23-25, 15-9

Süre: 113 dakika (24, 26, 25, 24, 14)

Eczacıbaşı Dynavit, 3. şampiyonluğunu elde etti

Turuncu-beyazlı ekip, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 3. kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Ferhat Akbaş'ın başantrenörlüğünü yaptığı Eczacıbaşı Dynavit, 2015 ve 2016'nın ardından organizasyonunda üçüncü şampiyonluğunu kazandı.

VakıfBank, üçüncü kez gümüş madalya aldı

Sarı-siyahlı takım, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda üçüncü kez ikincilikle yetindi.

VakıfBank, 2011 ve 2022'nin ardından 2023'te de finalde rakibine mağlup olarak gümüş madalya aldı.

Eczacıbaşı Dynavit kupayı kaldırdı

Turnuvada şampiyonluğa ulaşan Eczacıbaşı Dynavit'e düzenlenen törenle şampiyonluk kupası takdim edildi.

Turuncu-beyazlı takımın kaptanı Tijana Boskovic, kupayı kaldırarak takım arkadaşlarıyla birlikte şampiyonluğu kutladı. Eczacıbaşı Dynavit'in teknik ekibi ve kulüp çalışanları da kupa sevincine ortak oldu.

Turnuvanın MVP'si Boskovic

Eczacıbaşı Dynavit'in Sırp oyuncusu Tijana Boskovic, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın "En Değerli Oyuncusu" (MVP) seçildi.

Finalde kaydettiği 27 sayıyla şampiyonlukta başrol oynayan kaptan Boskovic, turnuvanın MVP ödülüne layık görüldü.

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın en iyi oyuncuları şöyle:

Smaçör: Gabi (VakıfBank)

Orta oyuncu: Jovana Stevanovic (Eczacıbaşı Dynavit), Zehra Güneş (VakıfBank)

Libero: Ayça Aykaç (VakıfBank)

Pasör: Elif Şahin (Eczacıbaşı Dynavit)

Pasör Çaprazı: Tijana Boskovic (Eczacıbaşı Dynavit)

Bakan Bak, Eczacıbaşı Dynavit ve VakıfBank'ı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, FIVB Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası finalinde kupayı kazanan Eczacıbaşı Dynavit ile dünya 2'ncisi olan VakıfBank’ı tebrik etti.

Bakan Bak, Çin’de düzenlenen ve tarihte ilk kez iki Türk takımının karşılaştığı FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde mücadele eden ekipleri yayımladığı mesajla kutladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyetimizin 100. yılında, kadın voleybolunda dünyanın en iyi takımının belirlendiği FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda iki Türk Takımının final mücadelesini izlemenin gururunu ülke olarak yaşadık. Öncelikle iki güzide kulübümüz Eczacıbaşı Dynavit ile VakıfBank’ı elde ettikleri tarihi başarıdan dolayı tebrik ediyorum. Çin’de düzenlenen, iki Türk takımının ilk kez FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda birbirine rakip olduğu ‘Türk Finali’nde kupayı kazanan Eczacıbaşı Dynavit’i kutluyorum. Şampiyonluk kupasını 3. kez ülkemize getirerek göğsümüzü kabartan Eczacıbaşı Dynavit’in başarılarının devamını diliyorum. Turnuvada daha önce 4 şampiyonluğu bulunan ve gümüş madalya kazanan VakıfBank’a da mücadelesi için teşekkürlerimi sunuyorum. 2023 yılı boyunca dünya voleybol tarihine damga vuran voleybol camiamızın tüm paydaşlarını kutluyor, başarıların artarak devam etmesini diliyorum."