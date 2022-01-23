Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde eşleşmeler belli oldu

Elemelerin ikinci turunda gruplarını lider tamamlayan 10 ülkenin katıldığı kura çekiminde, en dikkat çekici eşleşme Senegal ile Mısır arasında gerçekleşti. İngiliz ekibi Liverpool'un yıldız futbolcularından Muhammed Salah Mısır, Sadio Mane de Senegal formasıyla birbirlerine rakip olacak.

Kura çekiminde Kamerun-Cezayir, Nijerya-Gana, Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Fas ile Mali-Tunus eşleşti.

Eşleşmelerde ilk maçlar 24 Mart, rövanş mücadeleleri 29 Mart'ta oynanacak. Turu geçen 5 takım, Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası katılma hakkı kazanacak.

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23/01/2022 09:53