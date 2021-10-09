Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde gecenin sonuçları
FIFA Dünya Kupası 2022 Afrika Elemeleri ikinci turunda 3 grupta 6 maç oynandı. Cezayir'de Galatasaraylı futbolcu Sofiane Feghouli, Fildişi Sahili'nde ise Sivassporlu Max Gradel, ülkeleri adına rakip ağları sarstı.
09/10/2021
FIFA Dünya Kupası 2022 Afrika Elemeleri ikinci turunda 3 grupta 6 maç oynandı. Cezayir'de Galatasaraylı futbolcu Sofiane Feghouli, Fildişi Sahili'nde ise Sivassporlu Max Gradel, ülkeleri adına rakip ağları sarstı.
Afrika Elemeleri ikinci turunda günün alınan sonuçları şu şekilde:
A Grubu:
Cezayir-Nijer: 6-1
Cibuti-Burkina Faso: 0-4
D Grubu:
Malavi-Fildişi Sahili: 0-3
Kamerun-Mozambik: 3-1
F Grubu:
Angola-Gabon: 3-1
Mısır-Libya: 1-0