Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde gecenin sonuçları

FIFA Dünya Kupası 2022 Afrika Elemeleri ikinci turunda 3 grupta 6 maç oynandı. Cezayir'de Galatasaraylı futbolcu Sofiane Feghouli, Fildişi Sahili'nde ise Sivassporlu Max Gradel, ülkeleri adına rakip ağları sarstı.

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09/10/2021

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Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde gecenin sonuçları

FIFA Dünya Kupası 2022 Afrika Elemeleri ikinci turunda 3 grupta 6 maç oynandı. Cezayir'de Galatasaraylı futbolcu Sofiane Feghouli, Fildişi Sahili'nde ise Sivassporlu Max Gradel, ülkeleri adına rakip ağları sarstı.
 

Afrika Elemeleri ikinci turunda günün alınan sonuçları şu şekilde:

A Grubu:

Cezayir-Nijer: 6-1

Cibuti-Burkina Faso: 0-4

D Grubu:

Malavi-Fildişi Sahili: 0-3

Kamerun-Mozambik: 3-1

F Grubu:

Angola-Gabon: 3-1

Mısır-Libya: 1-0

09/10/2021 09:18
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TAGS: Dünya Kupası, Afrika Elemeleri
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