Dünya Kupası başlıyor

Futbolseverlerin heyecanla beklediği 2018 FIFA Dünya Kupası, ev sahibi Rusya'nın bugün Suudi Arabistan ile oynayacağı karşılaşma ile başlayacak. Turnuvada geçtiğimiz sezon Bursaspor forması giyen 4 futbolcu da mücadele edecek.

TAM 64 MAÇ OYNANACAK

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası bugün başlıyor. Tüm dünyaki futbol- severlerin büyük bir heyecanla beklediği organizasyonun ilk gününde sadece ev sahibi Rusya' ile Suudi Arabistan arasındaki karşılaşma oynanacak. Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan 32 ülke 8 grupta 4'er takım olarak yer alırken grup aşamasında 3'er maç yapacaklar. 29 Haziran'a kadar gruplarda toplam 48 maç oynanacak. Son 16 turunda 8, çeyrek finalde 4, yarı finalde 2 maç yapılacak. Dünya kupasının 3'üncülük maçı ve final maçıyla birlikte futbolseverler ekranlardan toplam 64 maç izleme olanağı bulacak.

SON ŞAMPİYON ALMANYA

Brezilya'da gerçekleşen son turnuva 2014 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin ile finale kalan Almanya, Güney Amerika ekibini uzatmalarda Mario Götze'nin attığı tek golle mağlup ederek turnuvada 4. kupasını kazanarak son şampiyon olmuştu. Almanya, Dünya Kupası tarihinde 8 kez finale kalarak bu alanda liderliği elinde bulundursa da turnuvanın en çok şampiyon olan takımı ise zafere 5 kez ulaşan Brezilya. Bu yıl katılacak oldukları 2018 FIFA Dünya Kupası ile birlikte Güney Amerika ekibi, tüm Dünya Kupası turnuvalarına katılan tek ülke olma unvanını da korudu.

Google'dan Dünya Kupası'na özel Doodle

Dünya Kupası için Google kullanıcılara bir Doodle ile sürpriz yaptı.

Google her özel ve önemli günde olduğu gibi 2018 Dünya Kupası'nı unutmadı ve bir Doodle ile kullanıcılarına sürpriz yaptı. Dünyanın en büyük spor müsabakaları arasında bulunan Dünya Kupası bu sene Rusya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek.

2018 DÜNYA KUPASI İÇİN SÜPRİZ

Google bugün açılış töreniyle birlikte maçlara başlanacak Dünya Kupası için bir Doodle yayınladı...