Dünya Kupası finalinde yarı çıplak sevinen iki Arjantinli Katar’dan kaçtı

2022 Dünya Kupası finalinde oynanan Arjantin-Fransa maçından sonra galibiyet sevinciyle üstlerini çıkartan ve çıplak şekilde görüntülenen iki Arjantinli kadın taraftar, tutuklanmaktan kurtuldu.

Katar’daki yasalar nedeniyle tutuklanma riskiyle karşı karşıya kalan Arjantinli taraftarlar, üstlerini çıkardıkları için stat dışına atıldılar. Sosyal medyada viral hale gelen görüntü sonrası paylaşım yapan Arjantinli taraftar, “Katar’dan kaçtım ve Avrupa Birliği’nde bir mülteciyim” ifadelerini kullandı.

Üstsüz şekilde kutlama yapan diğer taraftar da sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Katar’dan kaçarak Avrupa’ya ulaştığını açıkladı.

Dünya Kupası’ndan önce, Katar’a gelen ziyaretçiler için kıyafet kuralları belirlenmişti. Göbek ve omuzların kapalı olması, etek, elbise ve pantolonların da diz hizasında olması tavsiye edildi. Dar giysiler ve göğüs dekoltesi ise önerilmedi.

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21/12/2022 10:42