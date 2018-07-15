Dünya Kupası Fransa'nın

Dünya Kupası Fİnalinde Hırvatistan'ı 4-2 yenen Fransa Dünya Şampiyonu oldu. Fransa tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'nı evine götüren takım oldu

2018 Dünya Kupası final maçında Fransa ile Hırvatis'tan karşı karşıya geldi. Maçı 4-2 kazanan Fransa Dünya Kupası'nın sahibi oldu.

Fransa ile Hırvatistan Dünya Kupası finalinde kozlarını paylaştı. Karşılaşmaya Hırvatistan etkili ve baskılı başladı. Fransa daha çok oyunu rakibe bırakan bir görüntü sergiledi. Müsabaknın ilk 15 dakikasında her iki takım da tehlikeli bir pozisyon bulamasa da top daha çok Fransa'nın yarı sahasında oynandı. Bu dakikadan sonra Fransa Milli Takımı'nın baskısı arttı. Dakikalar 18'i gösterdiğinde Antoine Griezmann serbest vuruş kullandı.

Hırvat oyuncu Mandzukic'in ters kafa vuruşu ağlarla buluştu ve Fransa karşılaşmada 1-0 öne geçti. Hırvat Mario Mandzukic, Dünya Kupası tarihinde bir final maçında kendi kalesine gol atan ilk futbolcu oldu.

Dakikalar 28'i gösterdiğinde Hırvatistan eşitliği yakaladı. Ivan Perisic harika golle skoru 1-1 yaptı. Maçın hakemi VAR sistemi ile Hırvatistanlı futbolcu Perisic'in topa elle müdahale ettiğini tespit etti. Penaltı vuruşunda Antoine Griezmann topu ağlara göndererek skoru 2-1 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca ilk yarı bu skorla sona erdi. Fransa ikinci yarıya hızlı başladı. Dakikalar 59'u gösterdiğinde ManU'nun yıldızı Pogba'nın şutu ağlarla buluşunca Fransa skoru 3-1 yaptı. 65. dakikda 19 yaşındaki yıldız Mbappe ceza sahası dışından yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi ve durumu 4-1'e getirdi.

Kylian Mbappe, Pele'den sonra (1958) Dünya Kupası finalinde gol atan en genç futbolcu oldu. 69. dakikada Mario Mandzukic, Fransa'nın hatasında takipçiliğini konuşturarak golünü attı ve maçta skor 4-2'ye geldi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Dünya Kupası'nı kazanan Fransa oldu.