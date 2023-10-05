Dünya Kupası ilk kez 3 kıtada birden düzenlenecek

2030 Dünya Kupası'na Fas, Portekiz ve İspanya'nın ev sahipliği yapacağı açıklandı. Bunun yanı sıra turnuvanın 100. yılı şerefine ilk üç maç Uruguay, Arjantin ve Paraguay'da oynanacak.

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05/10/2023

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Dünya Kupası ilk kez 3 kıtada birden düzenlenecek

Dünya Kupası tarihinde bir ilke sahne olmaya hazırlanıyor. 

Futbolun en prestijli kupası 2030'da 100. yılına girmiş olacak. Bununla birlikte turnuvanın ilk kez 3 kıta da birden yapılması planlanıyor. 

2030'da 6 ülke ev sahibi olacak

FIFA tarafından 2030 Dünya Kupası'na Fas, Portekiz ve İspanya'nın ev sahipliği yapacağı açıklandı.

Bunun yanı sıra turnuvanın 100. yılı şerefine ilk üç maç Uruguay, Arjantin ve Paraguay'da oynanacak. Bu 6 ülke de otomatik olarak turnuvaya katılım hakkı kazanacak. 

Turnuvanın açılış maçını da 1930 yılındaki turnuvada finalde karşılaşan Arjantin ile Uruguay arasında oynanması planlandığı iddia edildi. 1930 yılında ilk kez düzenlenen Dünya Kupası'nı Uruguay kazanmıştı. 

05/10/2023 09:43
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TAGS: spor, futbol, haber, kıbrıs
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