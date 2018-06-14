Dünya Kupası maçları hangi kanalda?

Futbolun en büyük şöleni olan, dünya üzerinde milyarlarca kişinin merakla takip ettiği FIFA Dünya Kupası bugün başlıyor. Bu yıl 21.’si düzenlenecek olan organizasyon 15 Temmuz’da sona erecek.

Futbolseverlerin heyecanla beklediği 2018 FIFA Dünya Kupası, ev sahibi Rusya’nın bugün 18.00’de Suudi Arabistan ile oynayacağı karşılaşma ile başlayacak. Arjantinli hakem Nestor Pitana’nın yöneteceği açılış maçı Moskova’da bulunan Luzhniki Stadyumu’nda oynanacak. Turnuva Moskova, Sankt Petersburg, Nizhni Novgorod, Kazan, Yekaterinburg, Samara, Saransk, Volgograd, Rostov, Soçi ve Kaliningrad şehirlerinde gerçekleşecek.

Türkiye’nin katılamadığı kupada ülkemizi hakem Cüneyt Çakır ve yardımcıları Bahattin Duran’la Tarık Ongun temsil edecek. Kupada 32 ülke 8 grupta 4’er takım olarak yer alırken grup aşamasında 3’er maç yapacaklar. 29 Haziran’a kadar gruplarda toplam 48 maç oynanacak.

Futbolseverler ekranlardan toplam 64 maç izleme olanağı bulacak. Karşılaşmalar TRT 1, TRT Spor ve TRT 4K kanallarından naklen yayınlanacak. Moskova’da 15 Temmuz’da oynanacak olan final karşılaşmasıyla sona erecek olan kupada ilk kez Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) kullanılacak.

Almanya Dünya Kupası tarihinde 8 kez finale kalarak bu alanda liderliği elinde bulundursa da turnuvanın en çok şampiyon olan takımı ise zafere 5 kez ulaşan Brezilya. Bu yıl katılacak oldukları 2018 FIFA Dünya Kupası ile birlikte Sambacılar, tüm Dünya Kupası turnuvalarına katılan tek ülke olma unvanını da korudu. Brezilya’da gerçekleşen son turnuva 2014 Dünya Kupası’nda finalde Arjantin’i uzatmalarda 1-0 yenen Almanya dördüncü kupasını kazanmıştı.