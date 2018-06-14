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Dünya Kupası statlarının uzaydan görünümü

Dünya Kupası maçlarının oynanacağı statlar uzaydan görüntülendi

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14/06/2018

Dünya Kupası statlarının uzaydan görünümü
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Dünya Kupası maçlarının oynanacağı statlar uzaydan görüntülendi.

FIFA 2018 Dünya Kupası bugün başlıyor. Maçların oynanacağı stadyumların uzaydan çekilen görüntüleri dikkat çekiyor.

İşte Dünya Kupası'nda yer alacak stadyumların uzaydan görünümleri:

Ekaterinburg Arena Kapasite: 35,696

 

Fisht Stadium Kapasite: 41,200

 

Kaliningrad Stadium Kapasite: 35,212

 

Nizhny Novgorod Stadium Kapasite: 44,899

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TAGS: dünya kupası, 2018 dünya kupası, sahalar uzaydan görünüm, haber kıbrıs
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