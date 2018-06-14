Dünya Kupası statlarının uzaydan görünümü
Dünya Kupası maçlarının oynanacağı statlar uzaydan görüntülendi
14/06/2018
Dünya Kupası maçlarının oynanacağı statlar uzaydan görüntülendi.
FIFA 2018 Dünya Kupası bugün başlıyor. Maçların oynanacağı stadyumların uzaydan çekilen görüntüleri dikkat çekiyor.
İşte Dünya Kupası'nda yer alacak stadyumların uzaydan görünümleri:
Ekaterinburg Arena Kapasite: 35,696
Fisht Stadium Kapasite: 41,200
Kaliningrad Stadium Kapasite: 35,212
Nizhny Novgorod Stadium Kapasite: 44,899