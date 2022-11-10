Dünya Kupası tarihinde en çok Avrupa temsilcileri maç yaptı

Futbolda Dünya Kupalarında en çok maç yapanlar Avrupa temsilcileri oldu.

Avrupa Kıtası'ndan Dünya Kupası'na katılan ülke milli takımları, finallerde 494 maç yaptı, Güney Amerika temsilcileri ise 298 maçla ikinci sırada yer aldı.

Afrika temsilcileri 142, Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler (CONCACAF) ülkeleri 137, Asya milli takımları 118, Okyanusya temsilcileri ise 13 karşılaşmada sahaya çıktı.

Avrupa

Dünya Kupası'nda 494 maç yapan Avrupa temsilcileri, 237 galibiyet aldı, 118 kez berabere kaldı, 139 defa da yenildi.

Güney Amerika temsilcileriyle yaptıkları 236 maçın 88'ini kazanan, 95'ini yitiren Avrupa'nın milli takımları, diğer kıta ülkelerine karşı ise galibiyet sayısında üstünlük kurdu.

Güney Amerika

Dünya Kupası'nda 298 defa sahaya çıkan Güney Amerika temsilcileri, 137 galibiyet ve 65 beraberlik aldı, 96 kez de mağlup oldu.

Afrika

Dünya Kupası'nda 142 maç yapan Afrika temsilcileri, 29 galibiyet, 37 beraberlik, 76 yenilgi yaşadı.

Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler

Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler'de bulunan ülkelerin milli takımları, Dünya Kupası'nda 137 maça çıktı.

Bu karşılaşmaların 29'unda galip gelen CONCACAF'taki milli takımlar, 30 beraberlik, 78 de yenilgi yaşadı.

Asya

Dünya Kupası'nda Asya Kıtası'nı temsilen katılan ülke milli takımları 118 maça çıktı.

Bu 118 karşılaşmanın sadece 18'ini kazanan Asya temsilcileri, 26 beraberlik aldı, 74 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Okyanusya

Okyanusya'yı temsil eden ülke milli takımları, Dünya Kupası'nda 13 maça çıktı, 1 galibiyet elde etti, 7 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı ve 5 defa da berabere kaldı.

Avrupa, yüzde 47,97'sini kazandı

Dünya Kupası'nda mücadele eden kıtalar içinde en yüksek galibiyet performansına, yüzde 47,97 ile Avrupa ülkeleri ulaştı.

Güney Amerika ekipleri yüzde 45,97, CONCACAF temsilcileri yüzde 21,16, Afrika takımları yüzde 20,42, Asya ekipleri yüzde 15,25, Okyanusya ise yüzde 7,69'luk maç kazanma oranı yakaladı.

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10/11/2022 10:11