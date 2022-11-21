Dünya Kupası topu Al Rihla için ilk eleştiri

Uruguaylı kaleci Sergio Rochet, 2022 Dünya Kupası'nda kullanılan topları eleştirdi. Rochet, topların uçuşta daha hızlı hareket etmesi nedeniyle kalecilerin her zamankinden daha zorlu bir görevle karşı karşıya olduğunu söyledi.



Ülkesinin Güney Kore ile 2022 Dünya Kupası'ndaki ilk maçı öncesinde gazetecilere konuşan Rochet, "Kullanılan toplar yıllar geçtikçe forvetler için daha iyi hale geliyor ve biz kaleciler için çok zorlaşıyor. Bu çok hızlı bir top. Uyum sağlama sürecindeyiz." dedi.

Galatasaraylı Fernando Muslera'nın önünde sahaya ilk 11 çıkması beklenen 29 yaşındaki file bekçisi, "Çok iyi bir takımımız var. Kaliteden şüphe yok. İyi bir atmosfer iyi bir etki olabilir. Çalışma zamanı geldiğinde, yapmamız gereken şeye %100 odaklanıyoruz." dedi.

FIFA, Al Rihla(yolculuk) olarak adlandırılan yeni topun turnuva tarihindeki tüm toplardan daha hızlı hareket ettiğini ifade etti.

Dünya Kupası için üst üste 14. topunu üreten Adidas, Al Rihla'yı havada daha hızlı hareket eden ve maksimum maç hızına dayanacak şekilde tasarladı.

FIFA Pazarlama Hizmetleri Direktörü Jean Francois Path, "Bu muhteşem, sürdürülebilir ve kaliteli bir Adidas resmi topudur. Gezegendeki en önemli turnuvanın oynanacağı Katar'da yıldızlar, dünyanın dört bir yanındaki genç futbolcular gibi onunla en üst düzeyde oynamaktan keyif alacaklar" dedi.

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21/11/2022 08:30