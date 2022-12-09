Dünya Kupası uğruna felç geçirdi

İsmi Cao olarak açıklanan 26 yaşındaki Çinli bir adam 2022 Dünya Kupası heyecanını aralıksız bir şekilde yaşamak istedi.



Yerel basında yer alan haberlerde Çinli adamın Katar’daki Dünya Kupası’nın grup aşamasındaki maçları günde iki saat uyuyarak izlediği iddia edildi.



UYKUSUZLUK VE SOĞUK HAVA

Çin’de yerel saate göre maçlar 18.00-06.00 saatleri arasında oynanırdı ve maçları izledikten sonra Cao, 08.00’de motosikletiyle birlikte mesaiye gitti.



Yerel basına konuşan Cao, "Maçı izledikten sonra iki saat uyudum ve uyandığımda kendimi çok yorgun hissettim. Uykusuz olduğunu düşündüğüm için duruma aldırmadan günüme devam ettim. Motosiklet sürerken soğuk havanın etkisiyle dudaklarım aniden yana doğru eğildi ve göz kapaklarımı hareket ettiremedim" dedi.



Yaşadığı sağlık sorununun ciddi olmadığını düşünen Cao, motosikletinden inip ofisinde biraz dinlenmeye karar verdi. Durumunun düzelmemesi üzerine Cao hastaneye gitti.



Doktorlar yaptıkları incelemeler sonucunda Cao’ya yüz felci teşhisi koydu ve uykusuzluğunun soğuk esinti ile birleştiğinde yüzünün yarısının kontrolünü kaybetmesine neden olduğunu açıkladı.

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09/12/2022 09:07