Dünya Kupası'na damga vurabilecek genç yıldızlar

ads ads ads ads
02/04/2022

ads
ads
ads
Dünya Kupası'na damga vurabilecek genç yıldızlar

Dünya Kupası'na birkaç ay kala, organizasyonun heyecanı futbolseverleri sarmaya başladı... Futbolun en büyük şöleni öncesinde, kupaya damga vurması beklenen 21 yaş altı yıldızları sizler için derledik.

Vinicius Junior - Brezilya

Antony - Brezilya

Pedri - İspanya

Phil Foden - İngiltere

Jude Bellingham - İngiltere

Florian Wirtz - Almanya

Bukayo Saka - İngiltere

Gavi - İspanya

Jamal Musiala - Almanya

Giovanni Reyna - ABD

Yeremy Pino - İspanya

Nuno Mendes - Portekiz

Josko Gvardiol - Hırvatistan

Jeremy Doku - Belçika

Emile Smith Rowe - İngiltere

Kamaldeen Sulemana - Gana

Charles De Ketelaere - Belçika

02/04/2022 10:19
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Dünya Kupası
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.