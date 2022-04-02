Dünya Kupası'na damga vurabilecek genç yıldızlar
02/04/2022
Dünya Kupası'na birkaç ay kala, organizasyonun heyecanı futbolseverleri sarmaya başladı... Futbolun en büyük şöleni öncesinde, kupaya damga vurması beklenen 21 yaş altı yıldızları sizler için derledik.
Vinicius Junior - Brezilya
Antony - Brezilya
Pedri - İspanya
Phil Foden - İngiltere
Jude Bellingham - İngiltere
Florian Wirtz - Almanya
Bukayo Saka - İngiltere
Gavi - İspanya
Jamal Musiala - Almanya
Giovanni Reyna - ABD
Yeremy Pino - İspanya
Nuno Mendes - Portekiz
Josko Gvardiol - Hırvatistan
Jeremy Doku - Belçika
Emile Smith Rowe - İngiltere
Kamaldeen Sulemana - Gana
Charles De Ketelaere - Belçika