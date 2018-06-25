Dünya Kupası'nda son durum

Tüm Türkiye’nin gözü 24 Haziran seçimlerinden çıkacak sonuca çevrilmişken, Rusya’da da Dünya Kupası maçları devam etti. İngiltere, Panama’yı 6-1 mağlup ederken, Japonya-Senegal mücadelesi ise 2-2 berabere sona erdi. Polonya, Kolombiya karşısındaki 3-1’lik mağlubiyetle kupaya veda etti.

Dünya Kupası’nda pazar günü oynanan maçların sonuçları şöyle:

İngiltere-Panama: 6-1

2018 FIFA Dünya Kupası G Grubu ikinci hafta mücadelesinde İngiltere, Panama'yı 6-1 mağlup ederek 6 puana ulaştı. İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 8'inci ve 40'ıncı dakikalarda Stones, 22'nci, 45+1'inci ve 62'nci dakikalarda Kane ile 36'ncı dakikada Lingard kaydetti. Panama'nın bu maçtaki ve Dünya Kupası tarihindeki ilk ve tek golünü ise 78'inci dakikada Baloy attı.

İNGİLTERE: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Trippier (Dk. 70 Rose), Young, Henderson, Loftus-Cheek, Lingard (Dk. 63 Delph), Sterling, Kane (Dk. 63 Vardy)

PANAMA: Penedo, Murillo, Torres, Escobar, Davis, Gomez (Dk. 69 Baloy), Barcenas (Dk. 69 Arroyo), Cooper, Godoy (Dk. 73 Avila), Rodriguez, Perez

GOLLER: Dk. 8 - Dk. 40 Stones, Dk. 22 (P) - Dk. 45+1 (P) - Dk. 62 Kane, Dk. 36 Lingard (İngiltere) - Dk. 78 Baloy (Panama)

Japonya - Senegal: 2-2

2018 FIFA Dünya Kupası H Grubu ikinci hafta karşılaşmasında Japonya ile Senegal 2-2 berabere kaldı. Japonya'nın gollerini 34'üncü dakikada Inui ve 78'inci dakikada Honda kaydederken, Senegal'in golleri 11'inci dakikada Mane ve 71'inci dakikada Wague'den geldi.

JAPONYA: Kawashima, Sakai, Yoshida, Shoji, Nagatomo, Shibasaki, Hasebe, Haraguchi (Dk. 73 Okazaki), Kagawa (Dk. 72 Honda), Inui (Dk. 87 Usami), Osako

SENEGAL: Khadim N'Diaye, Sabaly, Sane, Koulibaly, Wague, Gueye, Sarr, Badou Ndiaye (Dk. 81 N'Doye), Alfred N'Diaye (Dk. 65 Kouyate), Mane, Niang (Dk. 86 Diouf)

GOLLER: Dk. 34 Inui, Dk. 78 Honda (Japonya) - Dk. 11 Mane, Dk. 71 Wague (Senegal)

Polonya - Kolombiya: 0-3

2018 FIFA Dünya Kupası H Grubu ikinci hafta mücadelesinde Kolombiya, Polonya'yı 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte puanını 3'e yükselterek bir üst tura yükselme umutlarını son haftaya taşıyan Kolombiya'ya galibiyeti getiren golleri 40'ıncı dakikada Mina, 70'inci dakikada Falcao ve 75'inci dakikada Cuadrado kaydetti. Polonya ise bu mağlubiyetle birlikte 0 puanda kaldı ve son maçlar öncesinde turnuvaya veda etti.

POLONYA: Szczesny, Piszczek, Pazdan (Dk. 80 Glik), Bednarek, Bereszynksi (Dk. 72 Teodorczyk), Goralski, Krychowiak, Zielinski, Rybus, Kownacki (Dk. 57 Grosicki), Lewandowski

KOLOMBİYA: Ospina, Arias, Mina, Davinson Sanchez, Mojica, Barrios, Aguilar (Dk. 32 Uribe), Cuadrado, Quintero (Dk. 73 Lerma), James Rodriguez, Falcao (Dk. 78 Bacca)

GOLLER: Dk. 40 Mina, Dk. 70 Falcao, Dk. 75 Cuadrado (Kolombiya)