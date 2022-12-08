Dünya Kupası'nda 8 takımdan 7'si sürprize izin vermedi

Katar'da düzenlenen turnuvada 8 grubu ilk 2 sırada tamamlayan ekiplerin mücadele ettiği son 16 turu müsabakaları geride kaldı.

ABD'yi 3-1 yenen Hollanda, Avustralya'yı 2-1 mağlup eden Arjantin ile eşleşti. Senegal'e 3-0 üstünlük kuran İngiltere ise Polonya'yı 3-1'lik skorla eleyen son şampiyon Fransa'nın rakibi oldu.

Güney Kore'yi 4-1 yenen Dünya Kupalarının en başarılı takımı Brezilya, Japonya'ya penaltılarda üstünlük sağlayan Hırvatistan'ın karşısına çıkacak. İsviçre'yi 6-1 mağlup eden Portekiz ise İspanya'yı penaltı atışları sonucunda saf dışı bırakan Fas ile mücadele edecek.

2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final maçları, 9 Aralık Cuma ve 10 Aralık Cumartesi günleri oynanacak.

Son 16'nın tek sürprizi Fas'tan

Turnuvanın son 16 turunda oynanan 8 maçın 7'sini favori takımlar kazanırken, Fas büyük bir sürprize imza attı.

Afrika ekibi, 2010 Dünya Kupası şampiyonu İspanya'ya normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 tamamlanan maçta penaltılarda üstünlük kurdu ve tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi.

Dünya Kupası tarihinde adını çeyrek finale yazdıran 4. Afrika ekibi olan Fas, bu başarıya ulaşan ilk Arap ülkesi unvanını da elde etti.

Hollanda, Arjantin, Fransa, İngiltere, Hırvatistan, Brezilya ve Portekiz ise sürprize izin vermedi ve kupada son 8'e kalmayı başardı.

İspanya'nın penaltı kabusu sürüyor

Müzesinde bir Dünya Kupası bulunan İspanya, turnuvaya penaltı atışları sonucunda 4. kez veda etti.

1986'da çeyrek finalde Belçika'ya mağlup olan İspanya, 2002'de aynı aşamada ev sahibi ülkelerden Güney Kore'ye yenilerek elendi.

2018'de son 16 turunda ev sahibi Rusya tarafından saf dışı bırakılan İspanya, son olarak 2022'de Fas'a üstünlük kurmayı başaramadı ve Dünya Kupası'ndaki penaltı kabusuna son veremedi.

Japonya ve ABD'nin mücadelesi alkış aldı

Dünya Kupası'na son 16 turunda veda eden Japonya ve ABD, ortaya koydukları performansla turnuvada iz bıraktı.

Grup aşamasında Almanya ve İspanya'yı mağlup ederek büyük bir sürprize imza atan Japonya, son 16 turu maçında Hırvatistan'dan üstün oynamasına rağmen penaltılarda kalesinde devleşen Livakovic engelini aşamadı ve Katar 2022'ye veda etti.

Maçların ardından tribünleri temizleyen Japon taraftarların tüm dünya tarafından takdir edilen örnek davranışı da Katar 2022'nin unutulmazları arasına girdi.

ABD ise son 16'da Hollanda'ya elenmesine karşın genç ve atletik oyunculardan kurulu kadrosuyla geleceğe dair umut verdi.

Ramos, Dumfries ve Mbappe son 16 turunda öne çıktı

Katar 2022'nin son 16 turu aşamasında Goncalo Ramos, Denzel Dumfries ve Kylian Mbappe, takımlarının çeyrek final bileti almasında başrol üstlendi.

Portekiz'in İsviçre'yi 6-1 mağlup ettiği maçta 3 gole imza atan Ramos, Katar 2022'de hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.

Hollanda'nın ABD'ye 3-1 üstünlük kurduğu karşılaşmada ise Dumfries, bir gol ve 2 asist üreterek takımına hem galibiyeti hem de turu getirdi.

Fransa'nın yıldız futbolcusu Mbappe ise iyi başlayamadığı Polonya mücadelesinin son bölümüne 2 gol sığdırdı ve son şampiyonu çeyrek finale taşıdı. Kylian Mbappe, turnuvanın en skorer oyuncuları sıralamasında 5 golle zirveye yükseldi.

Hırvatistan kalecisi Dominik Livakovic (3) ile Fas'ın file bekçisi Yassine Bounou (2) penaltılarda yaptığı kurtarışlarla takımlarının çeyrek finale çıkmasını sağladı.

2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turunun en unutulmaz anı ise Fas'ın Madrid doğumlu oyuncusu Achraf Hakimi'nin ağlara gönderdiği "Panenka" penaltısıyla doğduğu ülke İspanya'yı kupanın dışına itmesi olarak kayıtlara geçti.

Bu habere tepkiniz:



08/12/2022 09:14