Dünya Kupası'nda bir ilk yaşandı!

Rusya'nın İspanya'yı penaltı atışları sonucu elediği 2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçı, turnuva tarihinde 4. oyuncu değişikliğinin yapıldığı ilk karşılaşma oldu.

Ev sahibi Rusya'nın İspanya'ya penaltılarda 4-3 üstünlük sağlayarak çeyrek finale yükseldiği mücadelede, futbol tarihi açısından bir ilk yaşandı.

Rus futbolcu Erokhin, normal süresi 1-1 tamamlanan müsabakanın 97. dakikasında Kuziaev'in yerine oyuna girdi. Böylece İspanya-Rusya müsabakası, "4. oyuncu değişikliği hakkı"nın kullanıldığı ilk Dünya Kupası maçı olarak kayıtlara geçti.

Sovyetler Birliği sonrası dönemde ilk kez son 16 takım arasına girmeyi başaran Rusya, çeyrek finale de yükseldi. Sovyetler Birliği, son olarak 1982 Dünya Kupası'nda en iyi 8 takım arasına girmişti.