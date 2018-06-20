Dünya Kupası’nda büyük şok! Neymar yarıda bıraktı…

Brezilya, Neymar'ın antrenmanın henüz 10. dakikasında bileğinde ağrı hissedip topallayarak sahayı terk etmesiyle büyük bir tedirginlik yaşıyor. Brezilya takım doktoru Rodrigo Lasmar, Neymar'ın bugün yapılacak antrenmana katılacağını açıkladı.

Brezilya’nın yıldızı Neymar, sakatlığı nedeniyle antrenmanı yarıda bıraktı…

İsviçre maçının ardından pazartesi günü yapılan antrenmana tedbir amaçla çıkmayan Neymar, salı günü yapılan antrenmana ise çıktı. Basına açık olarak yapılan antrenmanda Neymar, oldukça eğleniyor gözüküyordu. 10 dakikalık bir çalışmanın ardından bileğinde ağrı hisseden Brezilyalı süperstar, topallayarak ve doktor kontrolünde zemini terk etti.

Neymar’ın durumunun belli olmadığı, yapılacak kontrollerin ardından Kosta Rika maçında oynayıp oynamayacağının belli olacağı belirtildi. Neymar, şubat ayında geçirdiği sakatlığın ardından ilk kez 17 Haziran’daki İsviçre maçına çıkmıştı. Brezilyalı yıldız, bu maçta 10 kez faule maruz kalmıştı.