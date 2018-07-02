Dünya Kupası'nda Danimarka elendi

2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Hırvatistan, 1-1 tamamlanan maçta Danimarka'ya penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayarak çeyrek finalist oldu. Maça 3'er penaltı kurtaran kaleciler ve iki penaltıdan 1'ini kaçıran Luka Modric damgasını vurdu.

Hırvatistan, çeyrek finalde turnuvanın ev sahibi Rusya ile karşılaşacak.

Nizhny Novgorod Stadı'nda oynanan mücadele adeta gol ile başladı. Danimarka, 1. dakikada Mathias Jorgensen'in attığı golle Hırvatistan karşısında 1-0 öne geçti. Hırvatistan, 4. dakikada Mario Mandzukic'in attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Normal süresi de 1-1 eşitlikle tamamlanan Hırvatistan-Danimarka maçı, uzatmalara gitti. Hırvatistan, 116 dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Hırvatlar'ın yıldızı Modric, Schmeichel'ı geçemedi ve Hıorvatistan büyük bir fırsat kaçırdı.

Normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 eşitlikle tamamlanan Hırvatistan-Danimarka maçı, penaltılara gitti.

Penaltılarda rakibine 3-2'lik üstünlük kuran Hırvatistan adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.

Eriksen, Schöne ve Nicolai Jorgensen'in vuruşlarını kurtaran Hırvatistan kalecisi Subasic, penaltı atışlarının kahramanı oldu.

Rusya ile Hırvatistan arasındaki çeyrek final maçı, 7 Temmuz Cumartesi günü Soçi'deki Fisht Stadı'nda oynanacak.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI...

1'inci dakikada Mathias Jorgensen'in yerden vuruşunda top, kaleci Subasic'in müdahalesine rağmen sol kale direğine çarparak ağlarla buluştu: 1-0.

4'üncü dakikada sağ taraftan gelişen atakta Rebic'in pasında Rakitic topla buluştu ve topu bekletmeden penaltı noktasına doğru gönderdi. Savunmadan seken top altıpas çizgisi önünde Mandzukic'te kalırken, Mandzukic'in vuruşu ağlara gitti: 1-1.

Normal süre sonunda iki takım da birbirine üstünlük sağlayamadı ve maç uzatmaya gitti.

115'inci dakikada Modric'in pasında Rebic kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kaleciden sıyrılan Rebic'i düşüren Mathias Jorgensen, penaltıya sebebiyet verdi. Penaltıda topun başına Modric geçerken, Modric'in vuruşunu Schmeichel kurtardı.

Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmadı ve maç penaltılara gitti.

Danimarka'nın ilk penaltısında Eriksen topu kaleciye nişanladı.

Hırvatistan'ın ilk penaltısında Badelj'in vuruşunu kaleci kurtardı.

Danimarka'nın ikinci penaltısında Kjaer, topu ağlarla buluşturdu: 1-2.

Hırvatistan'ın ikinci penaltısında Kramaric, meşin yuvarlak ile kaleciyi farklı köşelere gönderdi: 2-2.

Danimarka'nın üçüncü penaltısında Krohn-Dehli meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-3.

Hırvatistan'ın üçüncü penaltısında Modric, ağları sarstı: 3-3.

Danimarka'nın dördüncü penaltısında Schöne'nin vuruşunu Subasic kurtardı.

Hırvatistan'ın dördüncü penaltısını Piravic kullandı. Piravic'in vuruşunu Schmeichel çeldi.

Danimarka'nın beşinci penaltısında topun başına gelen Mathias Jorgensen, meşin yuvarlağı kaleci Subasic'e nişanladı.

Hırvatistan'ın beşinci penaltısını Rakitic kullandı. Rakitic'in vuruşu ağlarla buluştu ve Hırvatistan maçı 4-3 kazandı.

Stat: Nizhny Novgorod

Hakemler: Nestor Pitana, Hernan Maidana, Juan Pablo Belatti (Arjantin)

Hırvatistan: Subasic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic (Dk. 81 Pivaric), Rakitic, Brozovic (Dk. 71 Kovacic), Rebic, Modric, Perisic (Dk. 97 Kramaric), Mandzukic? (Dk. 108 Badelj)

Danimarka: Schmeichel, Knudsen, Kjaer, Mathias Jorgensen, Dalsgaard, Christensen (Dk. 46 Schöne), Delaney (Dk. 98 Krohn-Dehli), Eriksen, Yurary, Braithwaite (Dk. 106 Sisto), Cornelius (Dk. 66 Nicolai Jorgensen)

Goller: Dk. 1 Mathias Jorgensen (Danimarka), Dk. 4 Mandzukic (Hırvatistan)

Sarı kart: Dk. 115 Mathias Jorgensen (Danimarka)