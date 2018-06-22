Dünya Kupasında Elenen ve 2. Tur Biletini Alan Takımlar

2018 Dünya Kupası'nda şimdiye kadar 4 takım 2. tur biletini aldı, 4 takım ise evinin yolunu tuttu.

A Grubu A Grubu'nda ikinci maçlar sonunda Rusya ve Uruguay son 16 turuna kaldı; Mısır ve Suudi Arabistan elendi. B Grubu Fas, 2018 Dünya Kupası'na veda eden ilk takım oldu. Grupta Portekiz ve İspanya 4'er puana sahip. İran'ın 3 puanı var ve bu takımlar, ilk iki için çekişiyor. Pazartesi günü İspanya, Fas ile, Portekiz de İran ile karşı karşıya gelecek.

C Grubu Peru'yu 1-0 yenen Fransa grupta puanını 6 yaptı ve son 16'ya kaldı. 36 yıl sonda Dünya Kupası bileti alan Peru ise evinin yolunu erken tuttu. Grupta Avustralya ile 1-1 berabere kalan Danimarka puanını 4 yaptı, Avustralya 1 puanda kaldı. Avustralya, Salı günü Fransa ile oynayacak. Avustralya ise Peru ile karşı karşıya gelecek.

D Grubu Arjantin'i 3-0'lık şok bir skorla yenen Hırvatistan, grupta 2'de 2 yaptı ve ikinci tur biletini aldı. Bir puanda kalan Arjantin ise elenmeyle karşı karşıya. İzlanda, Nijerya ile bugün karşılaşacak. Arjantin, Salı günü Nijerya'yla kozlarını paylaşacak. Eğer İzlanda, Nijerya'yı yener ve Hırvatistan ile en az berabere kalırsa 2. tura yükselecek. Bu durumda Arjantin, turnuvaya veda edecek. Nijerya, İzlanda'ya yenildiği takdirde de turnuvadan elenecek.

MAÇ PROGRAMI

Dünya Kupası'nda bugün oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

E Grubu:

15.00 Brezilya-Kosta Rika (Saint Petersburg Stadı - Saint Petersburg)

21.00 Sırbistan-İsviçre (Kaliningrad Stadı - Kaliningrad)

D Grubu:

18.00 Nijerya-İzlanda (Volgograd Arena - Volgograd)