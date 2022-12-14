Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu: Fransa-Arjantin

Dünya Kupası yarı finalinde turnuvasnın sürpriz takımı Fas'ı Theo Hernandez ve Kolo Muani 'nin golleriyle 2-0 yenen son şampiyon Fransa finalde Messi'li Arjantin'in rakibi oldu.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası yarı final mücadelesinde son şampiyon Fransa, İspanya ve ve Portekiz'i eleyerek turnuvaya damga vuran Fas karşı karşıya geldi.

Al Bayt Stadyumu'nda oynanan ve Meksikalı hakem Cesar Ramos'un yönettiği mücadeleyi Fransa 2-0 kazandı.

Son şampiyona galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Theo Hernandez ve 80. dakika Kolo Muani kaydetti.

Bu sonuçla Fas turnuvanın dışında kalırken son şampiyon Fransa ise finalde Arjantin'in rakibi oldu.

Arjantin-Fransa arasındaki final 18 Aralık Pazar günü saat 18.00'de başlayacak. Turnuvanın üçüncülük maçında ise Hırvatistan ile Fas cumartesi günü saat 18.00’de mücadele edecek.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Fransa henüz 5. dakikada Theo Hernandez ile golü buldu.

Griezmann sol kanattan içeri girip çevirdi, Mbappe vurdu savunmadan sekti dönen topa sol çaprazdan Hernandez vurdu ve ağları havalandırdı: 1-0

GIROUD DİREĞE TAKILDI

Savunmadan atılan uzun top yerden sekti, Giroud'nun önünde kaldı, yıldız oyuncu karşı karşıya kaldığı pozisyonda çok sert vurdu ancak top yan direkten dışarı çıktı.

SAISS MAÇA DEVAM EDEMEDİ

Fas'ta takım kaptanı Romain Saiss, mücadeleye ilk 11'de başlarken 21. dakikada kenara geldi. Yaşadığı sakatlığın ardından kenara değişiklik işareti yapan Saiss, yerini Selim Amallah'a bıraktı.

İlk yarıda başka gol olmayınca Fransa soyunma odasına 1-0 önde gitti.

İkinci devrede beraberlik için yüklenen Fas aradığı golü bir türlü bulamadı. Rakibinin ataklarına şans tanımayan Fransa mücadele 80. dakikada Kolo Muani ile farkı 2'ye çıkaran golü buldu.

Mbappe bir anda ceza alanında Fas savunmasının arasına daldı, karambolden çıkan top Kolo'nun önünde kaldı ve Fransız yıldız topu ağlara yollamakta zorlanmadı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fransa sahadan 2-0 galip ayrılarak adını bir kez daha finale yazırdı. Dünya Kupası tarihinde ilk kez yarı finale kalan Afrika ülkesi olan Fas ise turnuvaya veda etti.

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14/12/2022 23:06