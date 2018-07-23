Dünya Kupası’nda Fransa şampiyon oldu ırkçılık tavan yaptı

Fransa'nın Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından tartışmalar büyüyor. İtalyanlar “Maymunlar top koşturuyordu” dedi. Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun “Kupayı kazanan Afrika oldu” sözleri bardağı taşırdı. Bu sözler bardağı taşırırken birçok Fransız futbolcu bu sözlere tepki gösterdi.

Fransa Milli Takımı'nın Dünya Kupası'nı kazanırken 23 oyuncusundan 14'ünün Afrika kökenli olması ülke içinde tartışılırken dünyanın farklı ülkelerinden gelen ‘ırkçı' yorumlar kıyamet koparttı. Bazı İtalyan medya kuruluşları “Maymunlar top koşturuyordu” ifadelerini kullandı. Ardından ABD televizyonlarının gece şovlarından ‘Daily Show'un sunucusu Trevor Noah “Dünya Kupası'nı kazanan Afrika adına çok mutluyum” dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun “Aslında kupayı kazanan Afrika oldu” sözleri bardağı taşırdı. Fransa'da merkez partisi UDI lideri Lagarde, Maduro aleyhinde suç duyurusunda bulundu. NBA'de oynayan Fransız oyuncu Evan Fournier “ABD olimpiyatta altın madalya kazandığında Afrika mı kazanıyor? Bu aptallığa son verin” diyerek tepkisini gösterdi.

OBAMA KOYDU

NBA'de forma giyen Kamerun asıllı Fransız Nicolas Batum da “Afrika kazandı diyen herkes cehennemin dibine gitsin. 15 yaşımdan bu yana Fransa adına madalyalar kazandım” dedi. Ailesi Kenya kökenli olan eski ABD Başkanı Obama ise “Bu çocukların hiçbiri Galyalılar'a benzemiyor ama onların hepsi Fransız” sözleriyle ırkçılık tartışmalarının son bulmasını istedi.