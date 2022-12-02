Dünya Kupası'nda Güney Kore mucizesi

2022 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda Güney Kore, 1-0 geriye düştüğü maçta Portekiz'i 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla grupta gol avantajıyla Uruguay'ı geride bırakan ve ikinci sıraya yerleşen Güney Kore dev turnuvada son 16 turuna yükseldi.

Education City Stadı'nda oynanan mücadeleyi, Arjantinli hakem Facundo Tello yönetti. TRT 1, TRT 4K, Bu sonuçla, H Grubu'nu 4 puanla 2. sırada tamamlayan Güney Kore son 16 turuna yükseldi. Grubu 6 puan ve liderlikle tamamlayan Portekiz ise ikinci maçların ardından son 16 turunu garantilemişti.

Güney Kore sahaya; Seung-gyu; Moon-hwan, Young-gwonm, Kyung-won Kwon, Jin-su; In-beom Hwang, Jung; Kang-in Lee, Jae-sung Lee, Son; Cho ilk 11'iyle çıktı.

Portekiz ise maça; Diogo Costa; Dalot, António Silva, Pepe, Cancelo; Neves, Vitinha, Nunes, João Mario; Cristiano, Ricardo Horta 11'iyle başladı.

Mücadeleye hızlı başlayan Portekiz, 5. dakikada Ricardo Horta'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Güney Kore, bu gole 27. dakikada Kim Young-Gwon ile cevap verdi: 1-1.

Maçın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Güney Kore, 90+1'de Hee-Chan'ın golüyle geriden gelerek 2-1 öne geçti.

Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca Güney Kore, Portekiz'i 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla, H Grubu'nu 4 puanla Uruguay'ın önünde tamamlayan Güney Kore, 2. sıraya yerleşerek son 16 turuna yükseldi. Portekiz ise 6 puanla lider olarak turladı.

H Grubu'nun diğer maçında Uruguay, Gana'yı 2-0 mağlup etmesine karşın turnuvaya veda etti.

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02/12/2022 19:11