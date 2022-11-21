Dünya Kupası'nda günün maçları: İngiltere, İran, ABD

Katar'da dün başlayan FIFA 2022 Dünya Kupası'nda bugün 3 grup maçı oynanacak. A ve B grubundaki tüm maçlar tamamlanmış olacak.

İNGİLTERE-İRAN

Saat 16:00'da B Grubu'nun ilk maçında İngiltere İran'la karşılaşacak.

Uluslararası Halife Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Brezilya Futbol Federasyonundan Raphael Claus yönetecek.

Teknik direktör Gareth Southgate yönetiminde 2018 Rusya'da yarı final, EURO 2020'de final oynayan İngiltere, şampiyonluk hedefiyle geldiği Katar'da grup maçlarına kayıpsız başlamanın hesaplarını yapıyor.

AA'nın aktardığı bilgilere göre, deneyimli teknik adamın aylardır tartışılan savunma hattı tercihlerinin ardından yarın İran karşısında sahaya nasıl bir dizilişle çıkacağı merak konusu. Southgate, sakat olmasına karşın sağ bekte Kyle Walker, Manchester United'da fazla şans bulmamalarına karşın da Harry Maguire ve Luke Shaw ısrarını sürdürüyor.

İran Milli Takımı'nın başına üçüncü kez geçen Carlos Queiroz, Brezilya 2014 ve Rusya 2018'in ardından Katar 2022'de de İran'la başarı arayacak. 69 yaşındaki deneyimli teknik adam, tarihte kendi ülkesi dışında bir ülkeyi üç farklı Dünya Kupası'na götüren ikinci isim olacak. Kolombiya ve Mısır'daki görevlerinden hayal kırıklığıyla ayrılan Queiroz, 100'den fazla maça çıktığı İran'la Brezilya'da 1 puanla grup sonuncusu, Rusya'da ise 4 puanla grup üçüncüsü olarak kupaya veda etti.

Queiroz yönetimindeki İran, savunma ve orta sahada sıkıntılar yaşasa da ileri uçta çok etkili golcülere sahip. Üç sezondur Porto forması giyen 30 yaşındaki Mehdi Taremi, tüm kulvarlarda çıktığı 114 maçta 62 gol attı. Rubin Kazan'dan Bayer Leverkusen'e transfer olan 27 yaşındaki Sardar Azmoun ise fazla şans bulamadığı Alman ekibinde 22 maçta 1 kez rakip fileleri havalandırdı.

Kariyerini Feyenoord'da sürdüren kanat oyuncusu Alireza Jahanbakhsh'ın yanı sıra Ali Gholizadeh ve Mehdi Torabi kanatlarda Queiroz'un kozları olacak. İran'ın kadrosunda Kayserispor'dan Majid Hosseini ve Ali Karimi de yer alıyor.

HOLLANDA-SENAGAL

Saat 19:00'da A Grubu'nda Hollanda-Senegal müsabakası yapılacak.

Senegal ile Hollanda, tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek. İki ülke A milli futbol takımları, daha önce hazırlık maçı da olmak üzere hiç karşılaşmamıştı.

Bu karşılaşma öncesinde Senegal'in en büyük eksiği Bayern Münih forması giyen yıldız oyuncusu Sadio Mane. Senegal Milli Takımı, Dünya Kupası'na 2002 ve 2018'de olmak üzere 2 kez katıldı. Afrika temsilcisi, Güney Kore ve Japonya'nın ortaklaşa düzenlediği 2002 Dünya Kupası'nda büyük bir sürprize imza attı. Papa Diop, Aliou Cisse ve El Hadji Diouf gibi isimleri kadrosunda bulunduran Senegal, çeyrek finalde Türkiye'ye İlhan Mansız'ın attığı "Altın Gol"le mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Dünya kupasında toplam 8 müsabakaya çıkan Senegal, üçer galibiyet ve beraberlikle 2 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 11 gol atan Senegal, kalesinde ise 10 gol gördü.

Hollanda Milli Takımı, Dünya Kupası'nda 10 kez mücadele etti. Üç kez final oynama başarısı gösterdiği turnuvada 50 maça çıkan "Portakallar", 27 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı. Son olarak Brezilya 2014'te boy gösteren Hollanda, Dünya Kupası tarihi boyunca 86 gol attı, kalesinde 48 gol gördü.

ABD-GALLER

Günün son maçı ise 22:00'de B Grubu'nda ABD-Galler arasında oynanacak.

Ahmed bin Ali Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Katarlı hakem Abdulrahman Al Jassim yönetecek.

Dünya Kupası'nda ilk kez birbirlerinin rakibi olacak ABD ile Galler'in, İngiltere'nin de bulunduğu B Grubu'nda ikincilik mücadelesi vermesi bekleniyor. 1958'den bu yana ilk kez Dünya Kupası'nda sahne alacak Galler, turnuvaya 3 puanla başlamak istiyor. 1990-2014 yıllarındaki tüm dünya kupalarına katılan ancak Rusya 2018'de yer alamayan ABD ise Katar 2022'deki ilk maçında taraftarlarına galibiyet sevinci yaşatmayı hedefliyor.

ABD ile Galler, üçüncü kez kozlarını paylaşacak. İki takım arasında oynanan 2 maçın birini ABD kazanırken, diğeri ise beraberlikle sonuçlandı. Bu müsabakalarda ABD 2 kez fileleri havalandırdı, Galler ise gol atma başarısı gösteremedi. Taraflar, son olarak 12 Kasım 2020'de hazırlık maçında karşılaştı. Swansea kentindeki Liberty Stadı'nda oynanan müsabaka golsüz tamamlandı. (HABER MERKEZİ)

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21/11/2022 08:52