Dünya Kupası'nda günün programı 21 Haziran

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan, 21 Haziran Perşembe günü C ve D gruplarında oynanacak 3 maçla devam edecek.

Günün ilk maçında Danimarka ile Avustralya, C Grubu'nun ikinci maçında karşı karşıya gelecek. Samara Arena'da oynanacak mücadele 15.00'te başlayacak.

İkinci maçta ise, C Grubu'nun ikinci grup maçlarının son karşılaşması olan Fransa - Peru mücadelesi Ekaterinburg (Central) Arena Stadı'nda oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak.

Günün son maçı ise D Grubu'nda yer alan Arjantin ile Hırvatistan karşı karşıya gelecek. 2018 FIFA Dünya Kupası gruplarında D Grubu'nun ilk ikinci maçı olan karşılaşma, Nizhny Novgorod Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak.