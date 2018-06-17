Dünya kupasında ilişki atışması
Rusya’da oynanan FIFA Dünya Kupası’yla ilgili Rusya Parlamentosu Kadın, Aile ve Çocuk İşleri Komitesi Başkanı Tamara Pletnyova’nın Rus kadınlarına hitaben, “Yabancı erkeklerle ilişki kurmayın, pişman olursunuz” açıklamalarına Kremlin’den itiraz var.
17/06/2018
Milletvekili Pletnyova’nın sözleri tüm dünyada yankı uyandırması üzerine konuyla ilgili Rusya Devlet Başkanı Putin’in Sözcüsü Dmitriy Peskov Rusya’da yabancılara karşı önyargı bulunmadığına işaret etti. Peskov, “Bizim kadınımız ne yapacağını, kimi seçeceğini kendisi daha iyi bilir. Dünya Kupası için gelen misafirlerimizle ilişkilerini kızlarımız kendileri belirler. Rus kadınları dünyanın en iyisidir. Şampiyonada ırkçılığa da yer yoktur. Bu sözlerim şampiyonanın sloganı olmalı” açıklamasını yaptı. Milletvekili Mihail Degterev de meslektaşı Pletnyova’nın görüşlerini paylaşmadığını belirterek, “Kızlarımız ülkemize gelen yabancılara âşık olmaktan korkmamalı. Düzgün ilişki mutluluk getirir. Ne kadar daha çok çocuk, o kadar daha iyi” yorumunu paylaştı.