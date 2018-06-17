Dünya kupasında ilişki atışması

Milletvekili Pletnyova’nın sözleri tüm dünyada yankı uyandırması üzerine konuyla ilgili Rusya Devlet Başkanı Putin’in Sözcüsü Dmitriy Peskov Rusya’da yabancılara karşı önyargı bulunmadığına işaret etti. Peskov, “Bizim kadınımız ne yapacağını, kimi seçeceğini kendisi daha iyi bilir. Dünya Kupası için gelen misafirlerimizle ilişkilerini kızlarımız kendileri belirler. Rus kadınları dünyanın en iyisidir. Şampiyonada ırkçılığa da yer yoktur. Bu sözlerim şampiyonanın sloganı olmalı” açıklamasını yaptı. Milletvekili Mihail Degterev de meslektaşı Pletnyova’nın görüşlerini paylaşmadığını belirterek, “Kızlarımız ülkemize gelen yabancılara âşık olmaktan korkmamalı. Düzgün ilişki mutluluk getirir. Ne kadar daha çok çocuk, o kadar daha iyi” yorumunu paylaştı.