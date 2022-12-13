Dünya Kupası'nda ilk finalist Arjantin

Katar'ın başkenti Doha'daki Lusail Stadı'nda oynanan mücadeleyi İtalyan hakem Daniele Orsato yönetti.

TRT 1, TRT 4K, TRT İZLE ve trtspor.com.tr'den canlı yayınlanan maçta Arjantin final biletini cebine koydu. Hırvatistan'ı 3-0 mağlup eden "Tangocular" dev kupaya bir adım daha yaklaştı.

Arjantin'e finali getiren golleri 34'te penaltıdan Messi ve 39 ile 69'da Julian Alvarez kaydetti.

"Tangocular", finalde Fransa-Fas maçının galibiyle karşılaşacak. Hırvatistan ise bu eşleşmenin kaybedeniyle üçüncülük mücadelesi verecek.

Lionel Messi'den iki rekor

Lionel Messi, Dünya Kupası'nda Hırvatistan ile Arjantin arasında oynanan yarı final müsabakasında 25. Dünya Kupası maçına çıktı. Messi, Alman futbolcu Lothar Matthaus'a ait olan rekoru egale etmiş oldu.

Messi, maçta takımının ilk golüne imza atarken Dünya Kupası'ndaki 11. golünü kaydetti ve kupa tarihinin en golcü Arjantinli oyuncusu olmayı başardı.

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13/12/2022 23:00