Dünya Kupası'nda Nusret sürprizi!.. Sahaya indi Arjantinlilerle sevindi...

2022 Dünya Kupası'nı nefes kesen bir maçın ardından Arjantin kazanırken; maç sonrası Nusret sürprizi yaşandı. 'Salt bae' adlı hareketiyle dünya çapında ün kazanan şef Nusret Gökçe, kupa sonrası Arjantinli oyuncularla kutlama yaptı.

Arjantin, normal süresi 2-2, uzatmaları 3-2 sona eren maçta Fransa'yı penaltılarla 4-2 yendi ve 2022 Dünya Kupası'nı müzesine götürdü.

Kupayı kaldıran Arjantin'de büyük sevinç yaşandı. Kupa seramonisi sonrası Nusret sürprizi yaşandı. 'Salt bae' adlı hareketiyle dünya çapında ün kazanan şef Nusret Gökçe, Arjantin'in Dünya Kupası zaferini, futbolcularla birlikte sahada kutladı.

Futbol dünyasının gelmiş geçmiş en iyilerinden biri olarak da gösterilen Lionel Messi'yle de fotoğraf çektiren Nusret bunu sosyal medya hesabından paylaştı.

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19/12/2022 14:05