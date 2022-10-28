Dünya Kupası'nda olmayacak yıldızlar
28/10/2022
Kimi gruplardan çıkamadı, kimi elemeleri geçemedi... Dünya Kupası, Salah'tan Haaland'a pek çok büyük yıldızdan yoksun oynanacak.
Andrew Roberston | İskoçya
Marco Verratti | İtalya
Nicolo Barella | İtalya
Jan Oblak | Slovenya
Luis Diaz | Kolombiya
Khvicha Kvaratskhelia | Gürcistan
Erling Haaland | Norveç
Riyad Mahrez | Cezayir
David Alaba | Avusturya
Muhammed Salah | Mısır
Gianluigi Donnarumma | İtalya
Giorgio Chiellini | İtalya
Victor Lindelöf | İsveç
Leonardo Spinazzola | İtalya
Martin Ødegaard | Norveç
Victor Osimhen | Nijerya