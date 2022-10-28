Dünya Kupası'nda olmayacak yıldızlar

Kimi gruplardan çıkamadı, kimi elemeleri geçemedi... Dünya Kupası, Salah'tan Haaland'a pek çok büyük yıldızdan yoksun oynanacak.

Andrew Roberston | İskoçya

Marco Verratti | İtalya

Nicolo Barella | İtalya

Jan Oblak | Slovenya

Luis Diaz | Kolombiya

Khvicha Kvaratskhelia | Gürcistan

Erling Haaland | Norveç

Riyad Mahrez | Cezayir

David Alaba | Avusturya

Muhammed Salah | Mısır

Gianluigi Donnarumma | İtalya

Giorgio Chiellini | İtalya

Victor Lindelöf | İsveç

Leonardo Spinazzola | İtalya

Martin Ødegaard | Norveç

Victor Osimhen | Nijerya

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28/10/2022 10:52