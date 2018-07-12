HABER KIBRIS

Dünya Kupası'nda üçüncülük ve final maçı eşleşmeleri belli oldu

İşte Dünya Kupası'nda oynanacak son 2 maç

ads
12/07/2018

Dünya Kupası'nda üçüncülük ve final maçı eşleşmeleri belli oldu

FIFA 2018 Dünya Kupası'nda son viraja girildi. 14 ve 15 Temmuz'da oynanacak mücadelelerle Dünya Kupası sona erecek.

Fransa'nın Belçika'yı, Hırvatistan'ın da İngiltere'yi yarı finalde elemesiyle birlikte finalin adı Fransa-Hırvatistan oldu. Belçika ve İngiltere ise üçüncülük mücadelesi için karşılaşacak.

İşte fikstür:

Belçika - İngiltere (14 Temmuz, saat: 17.00)
Fransa - Hırvatistan (15 Temmuz, saat: 18.00)

ads
Bu habere tepkiniz:
TAGS: fifa, dünya kupası
MANŞETLER

HK SPOR

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems