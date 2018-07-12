Dünya Kupası'nda üçüncülük ve final maçı eşleşmeleri belli oldu

FIFA 2018 Dünya Kupası'nda son viraja girildi. 14 ve 15 Temmuz'da oynanacak mücadelelerle Dünya Kupası sona erecek.

Fransa'nın Belçika'yı, Hırvatistan'ın da İngiltere'yi yarı finalde elemesiyle birlikte finalin adı Fransa-Hırvatistan oldu. Belçika ve İngiltere ise üçüncülük mücadelesi için karşılaşacak.

İşte fikstür:

Belçika - İngiltere (14 Temmuz, saat: 17.00)

Fransa - Hırvatistan (15 Temmuz, saat: 18.00)