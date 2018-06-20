Dünya Kupası’nda UFO paniği

2018 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapan Rusya’da bulunan turistler gökyüzündeki bu görüntüler sonrası telefonlarına sarıldı. Sosyal medyada geniş yer bulan bu karelerin sırrı yapılan resmi açıklama ile ortaya çıktı.

Futbol dünyasının en büyük turnuvası olarak kabul gören Dünya Kupası’na ev sahipliği yapan kentlerden birisi olan Nizhny Novgorod’da kısa süreliğine de olsa “UFO paniği” yaşandı.

Gökyüzünde beliren bu şekilleri UFO zanneden turistler bu anların fotoğraflarını çekti ve sosyal medyada paylaştı.

Sosyal medya platformlarında geniş yer bulan kareler kısa sürede basının da dikkatini çekti. Ancak gökyüzündeki bu görüntülerin sırrı Rus Uzay Ajansı yetkilileri tarafından yapılan açıklama ile ortaya çıktı.

Bu görüntülerin bir UFO (Tanımlanamayan uçan cisim) olmadığının altını çizen Rus yetkililer bu görüntünün sebebi olarak Uzaya gönderilen Soyuz kapsülünü gösterdi.

Gökyüzünde beliren bu görüntünün ülkenin kuzey bölgesinden fırlatılan Soyuz kapsülünün izleri olduğunu belirten yetkililer Soyuz’un hedefine başarı ile ulaştığı bilgisini de kamuoyu ile paylaştı.