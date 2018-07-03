Dünya Kupası’nda yürek yakan hikaye…

Sporx’in haberine göre; 2018 DÜnya Kupası’nın en acılı hikayesinin baş rolünde Meksikalı Gilberto Martinez var… İki çocuğu ve eşi ile Rusya’daki Dünya Kupası’na bilet alan MArtinez’in hayatı iki ay önce karardı. Amerika Birleşik Devletleri’nde arabanın kamyonun altına girmesiyle beraber Gilberto Martinez’in 6 ve 8 yaşındaki çocukları ile eşi hayatını kaybetti.

Ochoa kararını değiştirdi

Hayatı bir anda altüst olan Gilberto Martinez, Dünya Kupası’na gitmekten vazgeçmişti ancak son anda kararını değiştirdi. Rusya’da çocukları ve eşinin ruhunu yansıtmaya karar verdi. Bu kararı değiştiren isimlerin başında ise Meksika’nın kalecisi Guillermo Ochoa geliyordu.

‘Oğlum artık Dünya Kupas’ında!’

Martinez’i arayan Ochoa, ‘Oğlun bir melek oldu ve seninle birlikte Rusya’ya uçacak. Oraya gidip oğlun için bu anları yaşamalısın"sözlerini kullandı ve bu konuşmanın ardından Martinez, Rusya’ya gitmeye karar verdi. MEksikalı taraftar , Rusya’ya gelişinin ardından ‘Oğlum Diego her zaman Dünya Kupası’nda oynamayı hayal ediyordu. Onun formasını giydim, onun şapkasını taktım. Meksika için oynamayı hayal ediyordu. O artık Meksika için oynuyor.’ şeklinde konuştu.

Neymar:’Ailen için buradasın…’

Gilberto Martinez’İn hikayesinden etkilenen sadece Ochoca değildi. Brezilya’nın yıldızı Neymar, Martinez’e mesaj gönderenler arasındaydı. Neymar, Martinez’e ‘Son aylarda yaşadıklarının ne kadar zor olduğunu tahnmin bile edemem. Ama ailenin hayalini gerçekleştirmek için buradasın. Umarım sahada mutlu olursun. Hem kendin hem de çocukların i.in…’ diyerek acılı taraftara destek oldu.

Gilberto, çeyrek final başlamadan önce Meksika’ya geri dönecek. İki çocuğunun formasıyla beraber Meksika’ya döndüğünde ise yardım kuruluşu kurmayı düşünüyor.