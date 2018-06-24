HABER KIBRIS

Dünya Kupası'ndaki İranlı kadın sosyal medyayı yıktı!

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24/06/2018

Dünya Kupası'ndaki İranlı kadın sosyal medyayı yıktı!
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Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda İran tribünlerindeki bir kadın sosyal medyada olay yarattı.

Göbeğini açıkta bırakan elbisesiyle dikkat çeken kadının üstünde yaka kartını görüldüğü fotoğraf Facebook ve Twitter'da binlerce kez paylaşıldı.

İran, FIFA Dünya Kupası çerçevesinde bu akşam oynanacak İran-İspanya maçının dev ekranlarda izleneceği Tahran'daki iki stadyuma kadınların girmesine izin vermişti. İran haber ajansı Isna'ya göre İran'da kadınlar kırk yıl sonra istisnai olarak bir futbol maçını erkeklerle birlikte izleyebildi.

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TAGS: dünya kupası, iran
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