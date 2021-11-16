Dünya Kupası'nı garantileyen ülkeler belli oluyor

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde son haftaya girilirken Katar bileti almayı garantileyen ekipler belli oluyor.

Ev sahibi Katar'ın doğrudan katılım hakkı elde ettiği elemelerde liderliklerini garantileyerek Dünya Kupası'na direkt gidecek ekipler grup maçları tamamlandıkça belli olmaya devam ediyor.

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Katar biletini erken alan Brezilya'nın dışında Avrupa elemelerinde Dünya Kupası'nı garantileyen ekipler Almanya, Danimarka, Belçika, Fransa, Hırvatistan, Sırbistan, İspanya, İsviçre ve İngiltere oldu.

Play-off bileti alan ekipler ise Portekiz, İsveç, İtalya, İskoçya, Rusya, Polonya ve Kuzey Makedonya olarak sıralandı.

Avrupa Elemeleri'nde son maçlar oynandıktan sonra ise Dünya Kupası'na direkt gidiş bileti alan ekipler ve play-off oynayacak ülkelerin tamamı netlik kazanmış olacak.

Tüm dünyanın ilgiyle takip edeceği 2022 Dünya Kupası 21 Kasım - 18 Aralık tarihlerinde oynanacak.

2022 Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen takımlar:

Katar

Brezilya

Almanya

Danimarka

Belçika

Fransa

Hırvatistan

Sırbistan

İspanya

İsviçre

İngiltere

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play-off'a kalmayı garantileyen takımlar;

İtalya

İskoçya

İsveç

Kuzey Makedonya

Polonya

Portekiz

Rusya

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16/11/2021 10:57